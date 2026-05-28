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La Feria de Empleo de la Canal reúne a 350 personas y 25 empresas en Navarrés

La jornada ha permitido a los participantes consultar ofertas de empleo, entregar currículums y participar en entrevistas y procesos de selección de distintos sectores profesionales

Demandantes de empleo y representantes de una empresa en una entrevista en la Feria del Empleo de Navarrés.

Demandantes de empleo y representantes de una empresa en una entrevista en la Feria del Empleo de Navarrés. / FVMP

Lluis Cebriá

Navarrés

La Feria de Empleo "La Canal Emplea 2026" celebrada este jueves en Navarrés ha reunido a unas 350 personas y 25 empresas y entidades. La jornada, organizada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), en colaboración con Labora, el Ayuntamiento de Navarrés y la Mancomunidad de La Canal de Navarrés, se ha celebrado con el objetivo de generar oportunidades laborales y reforzar el desarrollo económico y social del territorio.

Participantes en la Feria del Empleo celebrada en Navarrés.

Participantes en la Feria del Empleo celebrada en Navarrés. / FVMP

La feria, celebrada en Navarrés, se ha consolidado como un punto de encuentro entre el tejido empresarial y las personas demandantes de empleo de la comarca y de municipios cercanos, favoreciendo el contacto directo entre empresas y ciudadanía. La jornada ha permitido a las personas asistentes consultar ofertas de empleo activas, entregar currículums y participar en entrevistas y procesos de selección de distintos sectores profesionales. Además, la feria ha contado con espacios de orientación laboral, formación y asesoramiento para mejorar la empleabilidad.

Entre las empresas y entidades participantes han estado presentes compañías de sectores como el comercio, la hostelería, la atención sociosanitaria, la construcción, la industria cerámica, la alimentación o los recursos humanos, entre ellas Decathlon, Adecco, Colisée, REMAX, Lácteos Romar, Gastro Lago o Inserta Empleo.

Autoridades en la Feria del Empleo celebrada en Navarrés.

Autoridades en la Feria del Empleo celebrada en Navarrés. / FVMP

Durante la inauguración, el secretario general de la FVMP, Miguel Bailach, ha destacado la importancia de acercar las oportunidades laborales al medio rural y de seguir impulsando políticas que permitan fijar población y generar futuro en las comarcas de interior. “Hablamos de empleo, sí. Pero sobre todo hablamos de personas. De vecinos y vecinas que quieren construir un proyecto de vida en sus municipios”, ha señalado Bailach, quien ha subrayado además que “si hay algo que define a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias es precisamente la cercanía con las personas y con los municipios”. El secretario general de la FVMP ha puesto en valor el papel del municipalismo como herramienta para dar respuesta a las necesidades reales de cada territorio y ha defendido la necesidad de que “las oportunidades también lleguen a nuestros municipios más pequeños y a nuestras comarcas de interior”. Asimismo, Bailach ha destacado el trabajo conjunto desarrollado entre la FVMP y Labora para impulsar iniciativas que favorezcan el empleo y el desarrollo local en toda la Comunitat Valenciana.

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La Canal Emplea 2026” forma parte del programa de acciones que la FVMP desarrolla junto a Labora para impulsar el empleo y fortalecer las oportunidades en los municipios de la Comunitat Valenciana, especialmente en el ámbito rural.

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