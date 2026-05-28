El Genovés estrena el nuevo parque del mecenas José Luis López tras una inversión privada de 650.000 euros

El Genovés acogerá este sábado, a partir de las 11 de la mañana, la reinaguración del que era el Parque Jaume I, instalación que ha recibido una transformación absoluta para convertirse en el nuevo Parque José Luis López.

La inversión total ha superado los 650.000 euros, y ha corrido a cargo íntegramente del propio López, conocido mecenas de la pilota valenciana y del pueblo. A través de su fundación, el Genovés recibe ayudas anuales de José Luis López para cultura, deportes, fiestas, juventud...

López, hijo adoptivo de la localidad de la Costera, ha manifestado sentirse «muy afortunado de poder ofrecerle al pueblo esta obra». La inauguración estaba prevista para el día 9 de mayo, pero las fuertes lluvias obligaron a aplazarla. En 2019, el mecenas ya dio un millón de euros en metálico al municipio para invertirlo en una gran instalación para la juventud, destino que todavía está pendiente de llevarse a cabo.

El nuevo Parque José Luis López tiene una extensión de 3.000 metros cuadrados, de los cuales la superficie de juegos ocupará más de 200 m2. El escenario ocupa 190 metros cuadrados, y con la reforma cuenta con un nuevo edificio dotado de cocina, almacén y baños (uno de ellos, adaptado) que suman 90 metros cuadrados. El parque es una instalación ya muy conocida por los vecinos del Genovés, dado que es el epicentro de muchas de las actividades cívicas y festivas de la localidad. Se hizo en los años 90, y presentaba cierto deterioro. El ayuntamiento del Genovés ya hacía tiempo que se planteaba una reforma. Fue entonces cuando López se ofreció, a través de su fundación, a asumir el coste de la mejora. La obra ha costado 655.518 euros. Situado ante la escuela, fuentes municipales destacan que los niños llevan ya muchas semanas viendo como el parque está terminado y tienen muchas ganas de poder usarlo ya.

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Inauguración

El acto de inauguración empezará a las 11 de la mañana con un desfile desde el Ayuntamiento del Genovés hasta el parque, encabezada por el alcalde, Pablo Vilar, la corporación al completo y José Luis López con sus familiares; todos ellos, con la banda de la CIUM (Sociedad Musical Cultural Instructiva-Unión Musical del Genovés). El corte de la cinta para acceder al recinto tendrá lugar a las 11.30, y desde ese momento se pondrá en marcha una ambientación musical, actividades para los niños y el reparto continuado de horchata y fartons para todos los asistentes. Por la tarde, habrá tardeo, más música, y de nuevo reparto de horchata y fartons. El acto cerrará a las 21 horas con el disparo de una gran mascletà en la avenida de Ausiàs March, junto al parque. Además del espaldarazo municipal, la jornada cuenta con la colaboración de las asociaciones de ames de casa, de los jubilados, de las fiestas de moros y cristianos, de los festeros de Cristo y de las fallas.