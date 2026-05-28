Una investigación presentada en Xàtiva rescata a los valencianos contra al nazismo que no acabaron en campos de exterminio

La Casa de la Cultura de Xàtiva acogió el martes la presentación de la obra "Valencianos y valencianas contra el nazismo y la Francia de Vichy". Una ardua investigación escrita y editada por Adrián Mínguez Anaya, con colaboración del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, y la Amical de Mauthausen.

El profesor emérito Rafel Buforn hizo de cicerone y presentó al autor como uno de los máximos expertos en rescatar del olvido a todos los valencianos que fueron víctimas del horror nazi. En esta ocasión se centró en aportar los listados de todos los valencianos que lucharon contra el nazismo, pero no fueron víctimas de los campos de exterminio.

En la publicación se narran las vicisitudes y los listados de nombres, ordenados por provincias, de los refugiados en campos franceses, de los exiliados en el norte de África, de las peticiones de asilo a México, de los voluntarios enrolados en compañías de trabajo del ejército francés, o en sus filas como soldados, de los exiliados en la URSS, de trabajadores forzados del Reich alemán, o los valencianos que formaron parte del ejército de la Gran Bretaña. Es decir, de protagonistas valencianos de los diferentes episodios de la Segunda Guerra Mundial, con excepción de las víctimas de los campos de exterminio.

Por lo que se refiera a Xàtiva y su área de influencia, se identifican una veintena de recluidos en campos de refugiados franceses de las comarcas centrales, entre los que destacaría Francisco Bosch y Morata, recluido en el campo de Argelés. Por lo que se refiere al exilio en el norte de África, fueron menos, entre los que se puede referenciar al catedrático de física y química, Juan Bautista Puig Villena, exiliado en Orán, o el caso del aviador Antonio Gassó Fuentes, recluido en el campo de Bou Arfa.

De las peticiones de asilo a los Estados Unidos Mexicanos, destaca la de los médicos Francesc Bosch i Morata y la de Cecilia Sanz de Ridaura, que pudo embarcar en el Sinaia, junto a otros dos setabenses menos conocidos, como el también médico. Enrique Esteve Sanz, y el banquero José Meléndez Borrás, ambos procedentes del campo de Barcarés.

Veinte casos en compaías de trabajo entre Albaida, Aielo, Canals y Xàtiva

Entre los voluntarios a integrarse en las compañías de trabajo militarizadas organizadas por el ejército francés encontramos veinte casos repartidos entre Albaida, Aielo de Malferit, Canals y Xàtiva, con lo que pudieron abandonar las duras condiciones de los campos de refugiados. Idea que persiguieron también otros tantos convecinos, de mayor espíritu guerrero, enrolados en la Legión Extranjera Francesa y en las Fuerzas de la Francia Libre-FFL-, muchos de ellos acabaron siendo miembros de la Resistencia Francesa, con representación de pueblos como Baxeta o la Font de la Figuera. Como representante de la FFL, destaca Ricardo Bellver, recientemente recordado en Xàtiva por el investigador Carlos Arruñana, biógrafo del setabense de la Nueve, que participó en la liberación de París del yugo nazi, tras el desembarco de Normandía.

También se detallan las listas de españoles y españolas evacuados a la URSS, como la setabense Teresa Pich Perich, que trabajó en Crimea, y murió en Simferopol, en 1978. Y de republicanos españoles que cayeron prisioneros de los nazis pero que no fueron deportados a campos de concentración nazis, sino que trabajaron para los alemanes, y que fueron decenas, como el mecánico electricista de Xàtiva, Ricardo Escorcia, en fábricas de Stuttgart.

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