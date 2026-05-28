La Junta de Seguridad de Xàtiva constata un descenso de los robos en chalés del 40% tras aumentar un 60% la vigilancia policial

El refuerzo de la vigilancia preventiva y de la coordinación entre los diferentes cuerpos policiales ha comenzado a verse reflejado en los datos oficiales de criminalidad en Xàtiva.

Después de varios trimestres experimentando incrementos reseñables a lo largo de 2025, el indicador que mide la delincuencia se moderó en los últimos compases del año pasado, una tendencia a la baja que parece haberse consolidado en los primeros meses de 2026.

A tenor de las últimas cifras que se han manejado este jueves en la reunión de la Junta Local de Seguridad, en el primer cuatrimestre del año se registró un descenso próximo al 30% en el número de denuncias contabilizadas en la capital de la Costera, junto con una disminución "significativa" de los delitos patrimoniales, especialmente en los diseminados y zonas residenciales.

Afinando el foco, según esta estadísticas recopilada por las fuerzas y cuerpos de seguridad, los robos en chalés y las ocupaciones han descendido alrededor de un 40% respecto al mismo periodo del año anterior, tras la petición que el Ayuntamiento de Xàtiva hizo en febrero a la Delegación del Gobierno para incrementar los efectivos policiales en la ciudad ante el aumento de robos y la inquietud ciudadana por la seguridad, especialmente en la zona de Bixquert.

En la reunión de la Junta Local de Seguridad han participado el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà; el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado; la concejala de Seguridad Ciudadana, Xelo Angulo; y representantes de la Policía Local, la Policía Nacional, la Guardia Civil y el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad.

Durante el encuentro se ha puesto en valor "el trabajo coordinado que se está desarrollando en materia de seguridad ciudadana", según exponen fuentes municipales. Precisamente, uno de los aspectos más valorados durante la reunión ha sido el aumento de las actuaciones policiales desarrolladas por la Policía Local, especialmente en las zonas de Bixquert y diseminados, donde la vigilancia preventiva se ha incrementado un 61%.

Otro dato destacable que se ha puesto encima de la mesa es que Xàtiva registra actualmente un índice de eficiencia policial próximo al 60%, una cifra muy superior a la media habitual, situada alrededor del 45%.

«Las cifras de efectividad policial y de eficiencia han superado el 60%, lo que significa que estamos muy por encima de la media tanto a nivel estatal como valenciano, y al mismo tiempo existe un trabajo coordinado entre Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local que está haciendo que las cifras de delincuencia en nuestra ciudad sean positivas, mejores que las de otros años y que, evidentemente, ponen de manifiesto el buen trabajo realizado por todos ellos», ha asegurado el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà.

De 16 a 9 robos en viviendas en el núcleo urbano

En cuanto a los datos concretos, en el núcleo urbano se ha producido una reducción significativa de los robos en viviendas, que han pasado de 16 a 9 casos, así como de los robos en el interior de vehículos, que descienden de 11 a 4. También los hurtos han experimentado una bajada importante, pasando de 17 a 9 incidencias.

Durante la sesión también se ha aprobado y firmado el nuevo Plan Local de Seguridad entre la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Xàtiva, con el objetivo de continuar mejorando la coordinación entre administraciones y reforzar la eficacia de los dispositivos conjuntos. Además, se ha formalizado el protocolo operativo de colaboración entre la Policía Nacional y la Policía Local para la protección y seguimiento de víctimas de violencia de género.

Por su parte, desde la concejalía de Seguridad Ciudadana, Xelo Angulo ha agradecido «la gran coordinación, el esfuerzo y el trabajo de toda nuestra Policía Local, que con gran eficacia en este trabajo conjunto y coordinado con la Policía Nacional y con la Guardia Civil está dándonos resultados muy positivos, con un gran descenso del índice de criminalidad en todas las tipologías y una gran eficacia en los hechos esclarecidos de más del 60%». Angulo ha puesto el acento en que «la presencia constante, los controles, los dispositivos coordinados, las cámaras y la colaboración ciudadana están siendo los elementos clave para mejorar la situación de seguridad y convivencia en nuestra ciudad».

Alercops: una herramienta directa de comunicación con la ciudadanía

Durante la Junta Local de Seguridad también se ha incidido en la importancia de herramientas tecnológicas como Alercops, una aplicación móvil gratuita que permite a la ciudadanía contactar de manera directa e inmediata con los cuerpos y fuerzas de seguridad ante cualquier emergencia o situación de riesgo.

La aplicación posibilita enviar alertas geolocalizadas, comunicar incidencias en tiempo real y facilitar una respuesta más rápida por parte de los servicios policiales. Además, incorpora funcionalidades específicas para colectivos vulnerables y para situaciones de violencia de género, mejorando así la protección y la atención a las víctimas.

Desde el Ayuntamiento de Xàtiva se ha animado a la ciudadanía a descargar y utilizar esta herramienta como un recurso útil para reforzar la seguridad y la colaboración ciudadana.