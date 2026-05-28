El mercado inmobiliario agota sus opciones en Xàtiva: a la venta solares con cimientos, obras inacabadas o garajes para "reconvertir" en viviendas

El mercado inmobiliario vive tiempos convulsos. La actividad sigue siendo frenética en el sector y de forma periódica en ciudades como Xàtiva aparecen por ejemplo, los típicos carteles con nombres neutros que buscan una vivienda y al final son anuncios encubiertos de franquicias o de personas que realizan prácticas muy cuestionables. El actual escenario también está influenciado por un alza de precios constante. De hecho, el precio de la vivienda se ha incrementado un 25% en el último año en Xàtiva, algo más que en la vecina localidad de Ontinyent. Según los datos del ministerio, el importe medio de las transacciones en la capital de la Costera se situó en 1.232 euros el metro cuadrado al acabar el primer trimestre del año. En el mismo periodo del año anterior, el coste no superaba los 989 euros.

Bajo estos indicadores favorables -y algunos más- hace tiempo que al mercado salen propiedades que se salen de lo común y que hace unos años se mantendrían por debajo del radar. Sin embargo, invertir en vivienda para especular con alquileres o futuras ventas se ha convertido -en teoría- en un salvoconducto para muchos. Y los vendedores lo saben.

Varios ejemplos definen esta tendencia. Así, de forma reciente han salido al mercado proyectos inacabados, grandes solares en los que solo hay cimientos y hasta garajes que se venden por su posibilidad de "reconversión" en vivienda. Vayamos por partes.

En la calle Pintor Jacomart se comercializa un edificio en construcción -inacabado- por 527.000 euros. La venden como una "exclusiva oportunidad de inversión" y destacan su "ubicación privilegiada". Así, los responsables de la operación comentan que se trata de "un edificio en construcción con un enorme potencial de rentabilidad y un proyecto ya desarrollado para la creación de 8 viviendas modernas de más de 76 m2 cada una. Una oportunidad excepcional dirigida a inversores y promotores que buscan desarrollar un proyecto residencial con gran atractivo comercial". A su vez, también exponen que el edificio cuenta con "una espectacular azotea con vistas abiertas e inmejorables" al Castell y confirman que "el proyecto arquitectónico ya está realizado". Eso sí, en las imágenes del anuncio se observa que aún queda bastante trabajo por hacer.

A su vez, en la calle Calle Pintor Juan Francés también está a la venta -este lleva más tiempo- un solar con cimientos para desarrollar un proyecto inmobiliario. Piden 207.000 euros por la propiedad y la definen como una "excelente oportunidad para promotores e inversores". Así, añaden que "en el solar se inició la construcción de un edificio residencial cuyas obras quedaron paralizadas en el forjado situado a cota cero, lo que permite retomar el desarrollo del proyecto o replantear una nueva promoción conforme a la normativa urbanística vigente". La edificabilidad sobre rasante afecta a 3.435 m² y bajo rasante a 1.159 m², magnitudes que definen la importante inversión a realizar.

Y desgranan la "hipótesis" del proyecto original, centrado en la construcción de siete plantas sobre rasante y dos plantas bajo rasante destinadas a garaje. Dichas cifras equivalen a 39 viviendas + 1 local comercial y 48 plazas de garaje. Eso sí, el constructor que lo compre deberá hacer frente a una inversión importante.

Un garaje "camuflado" como piso

Por último, en la calle Porta de Sant Miquel se comercializa como "piso" un garaje de 70 metros cuadrados por 65.000 euros. El anuncio está confeccionado por un particular y presenta algunas dudas, ya que para reconvertir la propiedad -la primera foto está realizada con inteligencia artificial- habría que afrontar un gasto importante y trámites burocráticos. Sin embargo, en un mercado asfixiado, y plagado de agentes en búsqueda de oportunidades, los titulares de la propiedad pueden haber pensado en hallar un comprador que apueste por realizar el proyecto.

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Tres propiedades que definen, en gran medida, el estado del mercado inmobiliario setabense, que ha recuperado el pulso. Aunque algunas voces apuntan a que puede haber una corrección de precios y una cierta estabilización, de momento nadie habla de un posible pinchazo de la burbuja. Aunque ya se sabe, estas cosas no se avisan.