Huelga docente
La música inunda las calles de Xàtiva en otra protesta masiva por la educación pública
La segunda manifestación en la ciudad desde el inicio de la huelga docente reúne a la comunidad educativa de la Costera con un alto porcentaje de músicos con instrumentos
Han sonado pasacalles, música de jazz, canciones de charanga, dolçaines y hasta alguna marcha mora. Los instrumentos musicales han ganado protagonismo este jueves en la segunda gran marcha reivindicativa por la educación pública organizada en Xàtiva por la asamblea docente de la Costera. El alto nivel de participación ha demostrado que las protestas no aflojan y se mantienen muy vivas a las puertas de la cuarta semana de huelga indefinida en las aulas.
La manifestación venía caldeada por la falta de acuerdo entre los sindicatos y la Conselleria de Educación en lo relativo a la rebaja de ratios. A partir de las 19 horas, decenas de personas -entre docentes, familias y muchos músicos- han comenzado a concentrarse en la Plaça del Espanyoleto, desde donde el grupo de manifestantes ha descendido por la plaça de la Bassa para adentrarse en la Albereda, hasta desembocar a las puertas del Ayuntamiento de Xàtiva, donde tenía previsto concluir la protesta.
Bajo el lema "Estem amb l'escola pública", la marcha ha aglutinado a buena parte de la comunidad educativa de la Costera. La convocatoria animaba a todos los docentes y participantes a acudir con instrumentos musicales. Y la respuesta ha sido masiva. Ha habido cánticos reivindicativos. Tampoco han faltado los silbatos, las cacerolas, las camisetas verdes y los chalecos reflectantes, elementos que ya se han convertido en un símbolo de las protestas educativas iniciadas hace algo más de tres semanas en toda la Comunitat Valenciana.
La asamblea docente de la comarca ha difundido un listado con las deficiencias de las que adolecen los centros educativos para apoyar sus demandas.
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