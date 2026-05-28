Ontinyent acoge por primera vez un torneo internacional profesional de tenis femenino

Ontinyent acogerá la próxima semana, y por primera vez en su historia, un torneo internacional profesional de tenis femenino. El Club de Tenis Helios será el escenario del ITF W15 Ontinyent 2026, una competición integrada en el circuito internacional femenino de la Federación Internacional de Tenis (ITF), que se disputará del 1 al 7 de junio y reunirá jugadoras de más de 20 nacionalidades, una competición que era presentada este jueves en la capital de la Vall d'Albaida.

Presentación del torneo ITF de tenis femenino en Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacaba que “la filosofía de Ontinyent, ciudad deportiva tiene que ir siempre acompañada de realidades y de hechos que avalan ese posicionamiento”. El alcalde ponía en valor especialmente el significado de la proyección de este torneo “porque nos sitúa en el mapa del deporte, de los valores, del esfuerzo y del reconocimiento de mujeres deportistas que trabajan para abrirse camino en el tenis profesional”. Jorge Rodríguez agradecía a la Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana y al Club de Tenis Helios “que pensaron en Ontinyent desde el primer momento” y destacaba también “el gran trabajo organizativo y muchas veces invisible que hay detrás de un acontecimiento de estas características”.

El regidor de Deportes, Ferran Gandia, calificaba el ITF W15 como “una competición top” que “pondrá Ontinyent en el centro del tenis internacional”. Gandia destacaba el hecho que el torneo se dispute sobre tierra batida en las instalaciones del Club de Tenis Helios, así como la repercusión mediática y deportiva que tendrá el acontecimiento, con retransmisiones en streaming abiertas por internet para que puedan seguirse desde cualquier parte del mundo.

Por su parte, el presidente del Club de Tenis Helios, José Luis Climent, definía la cita como “un acontecimiento histórico” tanto para el club como para la ciudad, al tratarse del primer torneo internacional profesional femenino que acoge Ontinyent. Climent explicaba que, aunque el cuadro principal empezará el lunes 1 de junio, la actividad arrancará ya este fin de semana con entrenamientos oficiales el sábado y la disputa de la fase previa el domingo. El presidente del club detallaba que el torneo repartirá 15.000 dólares en premios y permitirá a las participantes sumar puntos para el ranking mundial, reuniendo jugadoras que se encuentran en el proceso de consolidarse en el tenis profesional internacional.

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Por último, el presidente de la Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana, Paco Vicent, incidía en la importancia de este tipo de competiciones como “el primer escalón para acceder al profesionalismo en el tenis femenino”. Vicent destacaba que el torneo contará con deportistas de más de 20 nacionalidades y que todos los partidos de la fase final serán retransmitidos en streaming. Igualmente, avanzaba que durante el fin de semana final habrá presencia de Televisión Española y del programa “Tierra de Campeones” de Teledeporte, hecho que contribuirá a “situar Ontinyent en el mapa estatal e internacional del tenis”. En este sentido, subrayaba también el impacto económico y turístico que supondrá la celebración de la competición para la ciudad, con la presencia de jugadoras, equipos técnicos y acompañantes alojándose y consumiendo en Ontinyent durando toda la semana.