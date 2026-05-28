Ontinyent complementa la exposición de Luis Vidal Corella con tres libros sobre memoria democrática

El Ayuntamiento de Ontinyent ampliará durante el mes de junio la programación cultural vinculada a la exposición “Luis Vidal Corella. Crónica fotográfica de la posguerra en València” con la organización del ciclo “Encuentros literarios con memoria”, una iniciativa que acercará al Museo del Textil de la Comunitat Valenciana tres obras centradas en la Guerra Civil, la posguerra y la recuperación de la memoria democrática. El ciclo, organizado conjuntamente por las concejalías de Museos y Memoria Democrática, con apoyo de la Diputació de València, se desarrollará los días 1, 4 y 9 de junio, siempre a las 19:30 horas.

Cartel de la presentación de libros en Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

El ciclo empezará el lunes 1 de junio con la presentación de “No estaba escrito”, de la autora valenciana Ana Villanueva. Se trata de una novela histórica basada en hechos reales que rinde homenaje a la propia familia de la escritora y relata las vivencias de su abuelo y de su tío abuelo durante la Guerra Civil y el exilio posterior. La obra combina documentación histórica, correspondencia y recreación narrativa para aproximarse a la realidad de las clases populares valencianas durante aquel periodo.

La segunda cita tendrá lugar el 4 de junio con la presentación de “Más allá del silencio. Historia de una amistad inesperada”, de José Cabida. El libro reconstruye una sorprendente historia real en plena posguerra entre Antonio Cabida Soriano, capitán y comisario político de la Segunda República, y José Simó Aynat, máximo dirigente local de Falange en Ontinyent. La obra contextualiza históricamente una relación humana insólita en uno de los momentos más complejos de la dictadura franquista.

Finalmente, el 9 de junio se presentará “Guerra y amor, esperanza y frustración. Memorias en la España de la Guerra Civil”, obra de Ricardo Camallonga y Carlos Tormo, basada en los recuerdos y el diario de guerra del combatiente valenciano Ricardo Camallonga. El libro recoge las experiencias vividas durante el conflicto bélico y la posguerra, reflejando tanto los ideales iniciales como el desencanto posterior de los combatientes republicanos valencianos.

El regidor de Memoria Democrática, Àlex Borrell, agradecía “el apoyo constante de la delegación de Memoria Democrática de la Diputació de València y especialmente de su responsable, la vicepresidenta primera Natàlia Enguix, para continuar impulsando actividades que ayudan a preservar y divulgar la memoria democrática”. La regidora de Turismo y Museos, Mª José Alhambra, destacaba que “desde el ayuntamiento continuamos trabajando porque la exposición sobre Luis Vidal Corella sea también un espacio vivo de reflexión, diálogo y aproximación en nuestra historia”. La regidora explicaba que “este ciclo literario permite profundizar en las vivencias humanas que hay detrás de muchas de las imágenes que se pueden ver a la exposición”.

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Desde el Ayuntamiento de Ontinyent también se recuerda que paralelamente continúa en marcha el ciclo de 12 visitas guiadas vinculadas a la exposición “Luis Vidal Corella. Crònica fotogràfica de la postguerra a València”, con sesiones específicas para centros educativos y visitas familiares abiertas a la ciudadanía. Las actividades tienen como objetivo profundizar en el valor histórico, documental y humano de la muestra.