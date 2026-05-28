“Sembrar Sabores”: El proyecto pionero de los IES Enguera y Vicente Gandia que revoluciona la gastronomía a través de la botánica y la sostenibilidad

“Sembrar Sabores” es el nombre del proyecto que ha unido a los IES Enguera (Enguera) y Vicente Gandia (Villanueva de Castellón), con la empresa “El secreto del lago, S.L.” (Playamonte, Navarrés) en una iniciativa pionera que integra el aprendizaje experiencial y la iniciativa emprendedora.

Esta propuesta educativa y empresarial innovadora busca transformar la experiencia del cliente en el sector de la restauración fusionando la cocina y la botánica. Según explican sus impulsores, esta iniciativa surge con el objetivo de "estrechar el vínculo entre la Formación Profesional y el tejido productivo regional", ofreciendo al alumnado la oportunidad de "enfrentarse a retos reales en un entorno profesional".

El proyecto culminará el próximo 11 de junio en un escenario de trabajo auténtico: el restaurante El secreto del lago, ubicado en el paraje de Playamonte, en Navarrés. En este espacio, el alumnado de cocina liderará la creación de los platos, mientras que los estudiantes de jardinería y botánica diseñarán y ejecutarán una ambientación floral que convertirá la comida en una "experiencia sensorial diferenciadora".

Innovación y emprendimiento en el aula

La iniciativa permite a los estudiantes abandonar el aula tradicional para integrarse en un laboratorio de innovación. "Al participar en todas las fases del servicio —desde la planificación y producción hasta la evaluación final—, el alumnado desarrolla no solo competencias técnicas, sino también habilidades sociales y de intraemprendimiento", detallan los impulsores de la actuación.

“Sembrar Sabores” se concibe como un modelo escalable. Entre los resultados que se esperan destacan la mejora de las competencias emprendedoras y transversales de los alumnos, el fortalecimiento de la colaboración entre los centros educativos y las empresas locales y la validación de un servicio gastronómico innovador con potencial para ser replicado en otros contextos.

"El proyecto posiciona al alumnado como protagonista de su propio aprendizaje, preparándolo para los desafíos reales del mundo profesional con un enfoque basado en la creatividad, la sostenibilidad y la excelencia", agregan las mismas fuentes.

Temporalización del Proyecto

La realización de la propuesta se ha fraccionado en dos fases:

- Fase I: En el aula Empren del IES Enguera, el alumnado se ha conocido y ha creado platos y propuestas para realizar el proyecto.

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- Fase II: Restaurante “El Secreto del Lago” Navarrés, donde culminará el proyecto el 11 de junio con la puesta en escena del menú ideado por los alumnos junto con la decoración y el maridaje.