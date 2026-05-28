Así suenan el Castell o el Jardí del bes: La Primitiva estrena en Xàtiva una obra sobre la ciudad

La cita tendrá lugar el próximo sábado 30 de mayo a las 12.00 horas en el CCX. La orquesta de la Primitiva Setabense ofrecerá un concierto dentro del VIII Ciclo de Orquestas CaixaBank, iniciativa que pretende "dar visibilidad al movimiento orquestal existente dentro de las sociedades musicales y acercar estas formaciones a diferentes municipios de la Comunitat Valenciana", según apuntan los impulsores.

Con esta actuación se cerrará el ciclo de este curso, donde han participado diez orquestas seleccionadas de toda la Comunitat Valenciana de localidades como Llíria, Rafelbunyol, Torrent o Alaquàs. En el concierto se podrá escuchar por primera vez en la localidad la composición "Xàtiva: seis estampas musicales" del compositor de Sabadell Sergi Edo Tatay. "La obra se concibe como un poema sinfónico donde se describen musicalmente seis momentos y lugares importantes en la historia de la ciudad. Así, podemos escuchar como suenan, según el compositor, el Castell o el jardín del Beso pero también fragmentos donde las raíces musulmanas y cristianas de Xàtiva toman cuerpo en música", exponen los coordinadores del concierto.

Para cerrar el concierto, y después de dos composiciones de Florence Price y Desamparados Chavarría, la formación de "la Vella" tocar la obra "When the rain falls silent". Se trata de la obra ganadora del primer premio del concurso de composición orquestal para mujeres compositoras Medina Xateba en su segunda edición celebrada el pasado febrero. "En esta pieza, la compositora María José Belenguer de Onda se inspira en un poema de la escritora valenciana Carla Montó sobre la pérdida, la fortaleza y la dignidad humana después de la catástrofe de la Dana. Con referencias al folklore setabense, la obra destaca por su emotividad", prosiguen las mismas fuentes.

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