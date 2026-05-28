Xàtiva celebrará el Orgullo LGTBIQA+ 2026 con una manifestación, actividades reivindicativas y una gran fiesta en el Jardí de la Pau

Xàtiva celebrará durante los meses de junio y julio una nueva edición de la programación del Orgullo LGTBIQA+, "con un amplio conjunto de actividades reivindicativas, culturales y lúdicas organizadas por el Ayuntamiento de Xàtiva, la Asociación Arc de Sant Martí y el Consell de la Joventut con el objetivo de fomentar la diversidad, la inclusión y la visibilización del colectivo", según han anunciado desde el Ayuntamiento.

La programación arrancará el próximo 22 de junio con la exposición de los carteles participantes del concurso LGTBIQA+ 2026 en la Casa de les Dones, muestra que podrá visitarse hasta el 31 de julio. Además, entre el 22 de junio y el 13 de julio se colgarán pancartas reivindicativas en la Albereda de Jaume I.

El 28 de junio, coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo LGTBIQA+, tendrá lugar el encendido de luces con los colores del arcoíris en el Portal del Lleó y en la plaza del Mercat, así como la colocación de pancartas en la Albereda.

"La programación continuará con diversas actividades participativas que tendrán lugar en el espacio JOC (Centro Social Juventud Ocio y Cultura) de Xàtiva. El 4 de julio se celebrará un taller para preparar helados con los colores del arcoíris, mientras que el 5 de julio tendrá lugar un taller de confección de pancartas para la manifestación. Además, el 10 de julio se ha programado un kahoot con temática LGTBIQA+", prosiguen las mismas fuentes municipales.

El momento central de la programación llegará el 11 de julio con la manifestación del Orgullo LGTBIQA+ 2026, que saldrá a las 18:30 horas desde la Casa de les Dones acompañada por la batucada Rytmus. A las 19:00 horas está prevista la lectura del manifiesto en la puerta del Ayuntamiento.

Cartel de la edición 2026 del Orgullo LGTBIQA+ 2026 que se celebrará en Xàtiva. / Levante-EMV

Posteriormente, el Jardí de la Pau acogerá una gran fiesta abierta a la ciudadanía con cena de “pa i porta” a partir de las 21:00 horas, el espectáculo de Liz Dust a las 22:00 horas y las sesiones musicales de las DJ’s “Kokedama” y “Esta tía es tonta” desde las 00:30 horas.

Los tickets para la cena, con un precio de 3 euros e incluyendo picoteo de mesa y una consumición, podrán adquirirse todos los miércoles de 17:30 a 20:00 horas en la Casa de la Joventut, desde el 28 de mayo hasta el 1 de julio.

La concejala de políticas LGTBIQA+, Amor Amorós, ha explicado: “Como concejala ha sido un reto formar parte de la organización de este Orgullo, pero también una oportunidad de generar diversidad y de hacer que el mundo sea un poco mejor. Porque esto va de personas y de hacer de Xàtiva una ciudad diversa”.

Por su parte, Sole Colomer, miembro de la Asociación Arc de Sant Martí, ha señalado que “queremos invitar a todo el mundo a participar en estas actividades, especialmente en las del 11 de julio, ya que se trata de una jornada de lucha pero también de disfrutar y celebrar el orgullo con una gran fiesta”.

En este sentido, Guillermo Pastor, presidente del Consell de la Joventut, ha destacado: “Desde el Consell de la Joventut creemos que es muy importante incorporar la perspectiva joven en las acciones que promueven la diversidad, la aceptación y el respeto para aprender cada día nuevas formas de amar, de expresarse y de ser”.

Noticias relacionadas

La programación se completará con la muestra “Museari Queer: Vulnerabilidad”, que podrá visitarse del 9 de septiembre al 31 de diciembre en el Museu de Belles Arts Casa de l’Ensenyança. Esta exposición se enmarca también en las actividades vinculadas al mes contra la violencia hacia las mujeres.