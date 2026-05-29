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34,2º grados a las doce del mediodía: el calor se deja notar en Xàtiva

La tónica de las últimas jornadas se mantiene para hoy y se espera un fin de semana con tiempo de verano

Gente paseando por l'Albereda de Xàtiva una tarde de esta semana, con un termómetro marcando 29 grados.

Gente paseando por l'Albereda de Xàtiva una tarde de esta semana, con un termómetro marcando 29 grados. / PERALES IBORRA

José Luis G. Llagües

Xàtiva

Es una situación que prácticamente se ha generalizado en toda la provincia de Valencia durante los últimos días. El calor está más que presente desde hace jornadas y muchas son las voces que hablan de una sensación térmica propia del verano en plena primavera. Y los datos lo constatan. Así, en la jornada de hoy se ha alcanzado una temperatura de 34.2 grados en la estación que la delegación autonómica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en Xàtiva.

De hecho, la noche de hoy -como ocurre en toda la semana- también ha estado marcada por una sensación de calor y en muchos lugares de la provincia de Valencia se ha registrado una de las llamadas noches tropicales, algo poco frecuente a estas alturas del mes de mayo. Desde la Aemet apuntan que "en la provincia de Valencia sigue soplando poniente de forma casi generalizada, con lo que las temperaturas superan los 34 °C a mediodía en localidades del litoral y zonas bajas próxima".

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Y apuntan que el fin de semana estará marcado por una sensación de bochorno: "La previsión es que a partir de esta hora comience a entrar la brisa en la provincia de Valencia, con lo que las temperaturas se irán suavizando algo desde el litoral, aunque con sensación de bochorno por la combinación de calor y humedad. Viento previsto próximas horas".

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