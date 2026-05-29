Alfarrasí celebra la IX Fira del Comerç i Artesania con un amplio programa de actividades

Alfarrasí celebra este fin de semana, del 29 al 31 de mayo, la novena edición de la Fira del Comerç i Artesania, conocida ya tradicionalmente como preludio de la época estival en la localidad de la Vall d’Albaida. La celebración arranca este viernes por la tarde, tras el éxito que tuvo en la pasada edición, y se escenificará un Flash Mob (espectáculo itinerante), como acto de inauguración, a cargo de la coreógrafa Águeda López, quien dirigirá esta puesta en escena corporal. En la jornada de este viernes también se podrá disfrutar de actividades infantiles como el diseño de chapas y hamma beds y atracciones hinchables para el público infantil. Esta primera jornada finalizará con el concierto a cargo de la Agrupació Musical La Banda i Somnis Musicals con la posterior actuación de un DJ.

Cartel de l aIX Fira del Comerç i Artesania de Alfarrasí. / Levante-EMV

El sábado a primera hora de la mañana se llevará a cabo una caminata, 'Ruta dels Ponts', del programa de la Mancomunitat de la Vall d’Albaida. La jornada estará marcada por la celebración de la III Exhibición de Monta y Doma, talleres infantiles a cargo del Forn Sant Jeroni, Mar de Flors y Lídia Vidal y un taller de cerámica destinado a todos los públicos. Por la noche tendrá lugar la celebración del Sopar de Quintes que contará con la actuación de la orquesta 'La Tribu' en la cual se podrá disfrutar de barra libre y zona chill-out. El domingo, último día de Fira, la Penya Moto Vell Benicadell celebrará la tradicional Volta de Motos Clàssiques. De forma paralela, se celebrará un espectáculo medieval de Rol en Viu, muestra de combate medieval (softcombat) organizado por Vicent Bataller. También se llevará a cabo un Taller de Lletres de Fusta, juegos infantiles así como la degustación de un tast de vermut. La programación de la IX Fira del Comerç i Artesania finalizará con la representación teatral a cargo de la compañía L'Altet de l'Aire d'Agullent bajo el título “Ja tenim esquadra”.

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Diferentes comercios de la localidad, así como asociaciones y organizaciones, tanto del municipio como de pueblos colindantes, estarán presentes durante todas las jornadas de la feria ofreciendo sus productos y servicios al público. Además, muchas de ellas aprovecharán el evento para llevar a cabo iniciativas solidarias y actividades destinadas a la recaudación de fondos para sus respectivos proyectos y causas sociales. Desde la organización se espera una gran afluencia de público, consolidando el evento como una cita destacada tanto por su dimensión social como por la participación ciudadana que genera.