Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaNou MestallaSindicatos irrumpen ConselleriaFestival de Les ArtsFallas 2027Juan RoigPresupuestos Comunitat Valenciana
instagramlinkedin

El asfalto de color rojizo transforma la concurrida Plaça de la Concepció en Ontinyent

Desde la empresa contratista describen la actuación en el concurrido enclave como una "combinación perfecta entre estética urbana, resistencia y seguridad vial" que "mejora la visibilidad y moderniza el entorno"

Trabajos de asfaltado en la Plaça de la Concepció de Ontinyent.

Trabajos de asfaltado en la Plaça de la Concepció de Ontinyent. / Sergio Guerola/Guerola Construcción

Lluis Cebriá

Ontinyent

Un llamativo asfalto de color rojizo ha transformado esta semana la imagen de la emblemática Plaça de la Concepció de Ontinyent, en el marco de las obras de reforma impulsadas por el ayuntamiento, en la recta final.

Según explican desde la adjudicataria de los trabajos, Guerola Construcción, se trata de una "combinación perfecta entre estética urbana, resistencia y seguridad vial" en la zona comercial y residencial del concurrido enclave. El equipo de la empresa ha estado trabajando esta semana a pleno rendimiento con maquinaria de última generación para renovar el pavimento en la principal entrada al núcleo urbano de Ontinyent, aportando "un acabado rojizo impecable que mejora la visibilidad y moderniza el entorno", ha indicado el director de Estrategia y desarrollo de Negocio de la contratista, Sergio Guerola.

En una publicación en redes sociales, el directivo aporta claves sobre la elección del asfalto coloreado para la plaza. Por un lado, señala su capacidad de generar una "estética integrada" para "romper con el clásico gris y delimitar zonas de forma elegante (zonas peatonales, carriles bici o glorietas)".

Noticias relacionadas

Otra característica de este elemento es la alta resistencia. "Soportará el tráfico diario manteniendo su color y propiedades intactas por mucho más tiempo". Además, desde Guerola señalan que se mejorará la seguridad, al contribuir a calmar el tráfico y a señalizar áreas especiales con un impacto visual positivo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas
  2. Juan Roig: 'Todos los empresarios tenemos los mismos problemas: la diferencia es el número de ceros
  3. Educación avisa de los 'castigos' para los profesores que no se presenten a la PAU
  4. La mayoría sindical rechaza la última propuesta de Educación, que califica de 'insuficiente' en las ratios y salarios, además de 'una burla' al valenciano
  5. Pérez Llorca, a los sindicatos: 'Si de la otra parte no llegan cesiones, va a ser muy difícil un acuerdo
  6. El primer rascacielos paliará los problemas de vandalismo en el 'megaparking' de Tulell por su falta de uso
  7. Pérez Llorca anuncia un presupuesto de 'casi 8.000 millones' para Educación y señala que la huelga 'ya no tiene sentido
  8. La C. Valenciana recibirá 9 millones menos para la Dependencia por su 'mala gestión

El asfalto de color rojizo transforma la concurrida Plaça de la Concepció en Ontinyent

El asfalto de color rojizo transforma la concurrida Plaça de la Concepció en Ontinyent

Alfarrasí celebra la IX Fira del Comerç i Artesania con un amplio programa de actividades

Alfarrasí celebra la IX Fira del Comerç i Artesania con un amplio programa de actividades

El nuevo director del museo de Xàtiva cobrará como una alta dirección de la Generalitat

El nuevo director del museo de Xàtiva cobrará como una alta dirección de la Generalitat

Estudio Muévete de Anna se proclama subcampeón del mundo en danza urbana junior

Estudio Muévete de Anna se proclama subcampeón del mundo en danza urbana junior

Xàtiva actualiza el Plan de Prevención de Incendios Forestales y los planes de autoprotección de Bixquert

Xàtiva actualiza el Plan de Prevención de Incendios Forestales y los planes de autoprotección de Bixquert

"L'home de la manta" se ilumina de verde en apoyo a la escuela pública

"L'home de la manta" se ilumina de verde en apoyo a la escuela pública

Tres jugadoras del Ciutat de Xàtiva CFB Femení entrenan con el Valencia CF

Tres jugadoras del Ciutat de Xàtiva CFB Femení entrenan con el Valencia CF

El portavoz de Vox en Ontinyent permite colgar la pancarta de apoyo a los docentes tras las emotivas palabras de una profesora

El portavoz de Vox en Ontinyent permite colgar la pancarta de apoyo a los docentes tras las emotivas palabras de una profesora
Tracking Pixel Contents