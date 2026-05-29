El asfalto de color rojizo transforma la concurrida Plaça de la Concepció en Ontinyent
Desde la empresa contratista describen la actuación en el concurrido enclave como una "combinación perfecta entre estética urbana, resistencia y seguridad vial" que "mejora la visibilidad y moderniza el entorno"
Un llamativo asfalto de color rojizo ha transformado esta semana la imagen de la emblemática Plaça de la Concepció de Ontinyent, en el marco de las obras de reforma impulsadas por el ayuntamiento, en la recta final.
Según explican desde la adjudicataria de los trabajos, Guerola Construcción, se trata de una "combinación perfecta entre estética urbana, resistencia y seguridad vial" en la zona comercial y residencial del concurrido enclave. El equipo de la empresa ha estado trabajando esta semana a pleno rendimiento con maquinaria de última generación para renovar el pavimento en la principal entrada al núcleo urbano de Ontinyent, aportando "un acabado rojizo impecable que mejora la visibilidad y moderniza el entorno", ha indicado el director de Estrategia y desarrollo de Negocio de la contratista, Sergio Guerola.
En una publicación en redes sociales, el directivo aporta claves sobre la elección del asfalto coloreado para la plaza. Por un lado, señala su capacidad de generar una "estética integrada" para "romper con el clásico gris y delimitar zonas de forma elegante (zonas peatonales, carriles bici o glorietas)".
Otra característica de este elemento es la alta resistencia. "Soportará el tráfico diario manteniendo su color y propiedades intactas por mucho más tiempo". Además, desde Guerola señalan que se mejorará la seguridad, al contribuir a calmar el tráfico y a señalizar áreas especiales con un impacto visual positivo.
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