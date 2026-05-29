Carlos Espí, jugador revelación del Levante UD, en Xàtiva: "Ahora toca desconectar de todo y luego veremos qué pasa"

Lleno absoluto en la Casa de la Cultura de Xàtiva para conmemorar el 50 aniversario del histórico partido entre el CD Olímpic y el Levante UD con el que los granota consiguieron el ascenso a la 2ª División. El Saló Noble del edificio setabense se ha quedado pequeño este viernes por la tarde para recordar el partido celebrado el 6 de junio de 1976 en el campo municipal La Murta de Xàtiva, que se saldó con victoria por la mínima de los visitantes -con gol de Balciscueta-, que lograban con ello el ascenso a la categoría de plata del fútbol español.

El acto ha contado con la presencia estelar de la actual “perla” levantinista, el jugador Carlos Espí, joven revelación del Levante UD, formado en la cantera del club, y que ha sido clave en la salvación del equipo granota, tras anotar 11 goles en el último tramo de la temporada. Una progresión que ha despertado el interés de muchos clubs de La Liga, pero también de otros países como Italia, Francia, Alemania o Inglaterra. Espí termina contrato el 30 de junio de 2028 y tiene una cláusula de 25 millones.

En declaraciones a Levante-EMV antes de comenzar la velada, el futbolista de solo 20 años ha agradecido la invitación a un acto "muy bonito" que recuerda "un partido muy histórico y muy representativo para el Levante". Espí también ha valorado la temporada recién terminada. "Ha sido un año muy duro, pero con un final muy bonito. He intentado aprovechar cada oportunidad que me ha dado el míster", ha recalcado.

Preguntado sobre su futuro, Espí ha pedido un tiempo para relajarse tras el estresante final de campaña. "Me han dicho que descanse 15 días. Ahora toca desconectar el todo y luego veremos qué pasa. Tengo contrato y estoy muy contento."

El evento, organizado por la Associació Esportiva Murta que preside Javier García Paños, con la colaboración del Levante UD, la Asociación Futbolistas Levante UD, el CD Olímpic de Xàtiva y el Ayuntamiento de Xàtiva, ha reunido a protagonistas de aquel partido de hace medio siglo, jugadores míticos, entrenadores y dirigentes que han pasado por el Olímpic y el Levante, así como familiares de los que ya no están, que han protagonizado los momentos más emotivos. Tampoco han faltado periodistas deportivos muy reconocidos como Pepe Gutiérrez -que ha ejercido como presentador- o Paco Nadal, así como el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, y diferentes concejales.

Pasado y presente

El acto, que ha comenzado con un vídeo recordando el emblemático partido de La Murta, ha unido el pasado y el presente de los dos clubes, al reunir a futbolistas de ahora con los de la época del histórico partido, incluyendo un homenaje a dos jugadores de Xàtiva que disputaron el encuentro en las filas del Olímpic, Ramírez y Oltra. También se ha distinguido a dos futbolistas de la Costera que se han formado en la cantera del Levante UD, jugando en equipos del fútbol base del club del Ciutat de València y que han jugado en el Levante desde las categorías inferiores. Dos futbolistas que, además, han ostentado la internacionalidad con la Selección española, jugando con España en categorías inferiores y que siguen en el fútbol activo: Rubén García (Osasuna) y Joan Gallego (Atzeneta).

En el evento también estaba prevista una mesa redonda formada por periodistas que conocen la historia levantinista, así como el responsable de Patrimonio Histórico del club, Emilio Nadal. Al acto confirmaron su presencia Pablo Sánchez, presidente del Levante UD, Paco Fenollosa, presidente de honor, David Gómez Blasco, consejero, y Puri Naya, directora de Comunicación y Relaciones Externas. A última hora se había anunciado la presencia de Carlos Espí.

El periodista deportivo de Xàtiva, Pepe Gutiérrez, ha presentado el acto, con carácter solidario, en el que se han sorteado camisetas firmadas del Levante UD, el CD Olímpic y la Asociación de Futbolistas Veteranos del Levante UD y cuya recaudación se destinará a fines benéficos, ya que la recaudación se destina a las protectoras de animales de Xàtiva y a la asociación Axatea. Además, la Associació Esportiva Murta ha editado un periódico en el formato de la época, con diferentes artículos de opinión, una publicación con una edición limitada a un precio simbólico de 5 euros, cuyos beneficios se destinarán a las mismas asociaciones.

Organización

El cartel de la velada ha sido diseñado por Vicent Tormo y en la celebración del evento han colaborado Ángel Sánchez, Kike Roselló, Agustí Garzó, Josep Lluís Fitó, Juano Amorós, Emilio Nadal, Emilio Sala, José Enrique Sanchis y Joaquín Urio Velázquez, este último el árbitro que dirigió el histórico partido y que, posteriormente, fue colegiado internacional.

Tal como publicó este diario, la Associació Esportiva Murta destacaba días antes de la celebración la historia de aquel partido para el Olímpic y para el Levante, así como la trayectoria de jugadores y técnicos que formaron parte de aquellos equipos. Desde la entidad presidida por Javier García Paños resaltaban, además, “la buena relación entre los dos clubes a lo largo de los años”. Entre los jugadores y técnicos de aquella época destacan Miguel Sarrión y el entrenador Miralles, que formaban parte entonces del Olímpic y posteriormente estuvieron en el Levante. García Granero y Mollá también militaron en el Levante, y Balciscueta, autor del gol del Levante en el partido de 1976, fichó posteriormente por el Olímpic. Oltra y Ramírez, de Xàtiva, militaron en el Olímpic y disputaron el histórico encuentro. El CD Olímpic de 1976 estuvo formado, entre otros, por Ramírez, Diego, José, Antonio, Cambra, Frigols, Mollá, Miguel Sarrión, Rielo, Santi, García Granero, Batiste, Quinichi, Franco, Perico y Oltra. El entrenador era Miralles y el presidente del club de Xàtiva, Joaquín Yagüe.

El Levante UD también había resaltado esta semana la historia de aquel partido para el club y reconocía que el encuentro de 1976 en La Murta es “uno de los capítulos más significativos de la historia granota".