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Estudio Muévete de Anna se proclama subcampeón del mundo en danza urbana junior

La academia de danza consigue la plata en el Campeonato del Mundo de Fitkid celebrado en La Nucía

Integrante del Estudio Muévete de Anna con la medalla conseguida en el Campeonato del Mundo de Fitkid, en La Nucía.

Integrante del Estudio Muévete de Anna con la medalla conseguida en el Campeonato del Mundo de Fitkid, en La Nucía. / Estudio Muévete Anna

Lluis Cebriá

Anna

El Estudio Muévete de Anna se ha proclamado subcampeón del mundo en danza urbana junior en el Campeonato del Mundo de Fitkid, organizado por la International Dance Federation, que se celebra entre los días 27 y 31 de mayo en La Nucía. El torneo reúne a representantes de 18 países en varios días de competición internacional de alto nivel. En esta importante cita, la academia de danza Estudio Muévete de Anna ha conseguido posicionarse entre los mejores del mundo.

Integrantes del Estudio Muévete de Anna en el campeonato celebrado en La Nucía.

Integrantes del Estudio Muévete de Anna en el campeonato celebrado en La Nucía. / Estudio Muévete Anna

Representando a España en esta competición internacional, el estudio valenciano se ha proclamado subcampeón del mundo en la categoría Equipos Danza Urbana Junior, además de lograr la medalla de bronce en la categoría Grupo Danza Urbana Adulto. El alumnado de Estudio Muévete ha llevado el nombre de Anna y de la Comunitat Valenciana a lo más alto de la danza urbana, consiguiendo un reconocimiento histórico para el estudio, destacan.

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Este logro tiene un valor especialmente significativo al tratarse de un proyecto nacido y mantenido en un municipio pequeño como Anna, remarcan. Estudio Muévete cumple este año 14 años de trayectoria, apostando de forma constante por la danza, la formación artística y la creación de oportunidades para niños, jóvenes y adultos dentro del entorno rural. Desde el estudio destacan que este reconocimiento internacional “es el resultado de muchos años de trabajo, esfuerzo, ilusión y amor por la danza”, y supone también “un premio para todas las familias, alumnado y personas que han formado parte del camino de Muévete durante estos años”. “Un éxito que demuestra que la pasión, la constancia y el trabajo bien hecho pueden convertir un pequeño estudio de pueblo en un referente capaz de competir al más alto nivel mundial”.

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