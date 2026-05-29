La gala del Segell Solidari Trèvol destaca en Ontinyent el papel de las empresas implicadas con la inclusión laboral

Ontinyent acogió el pasado jueves la segunda edición de la gala de entrega del Segell Solidari de l’Associació d’Amics del Projecte Trèvol, un acto celebrado en el Centro Cultural Caixa Ontinyent que "sirvió para reconocer la implicación de empresas de la ciudad y la comarca con la inclusión laboral de las personas con discapacidad". El acto, presentado por José Luis Torró, presidente de la entidad, reunía representantes institucionales, empresariales y sociales, entre ellas la consejera de Servicios Sociales, Familia e infancia, Elena Albalat; el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez; la vicepresidenta primera de la Diputación de València, Natàlia Enguix, y el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Vall d'Albaida, Ismael Sanvíctor, además de diferentes alcaldes y regidores de la comarca.

En su intervención, Jorge Rodríguez ponía en valor "la trayectoria y singularidad del proyecto, destacando su carácter único y pionero". El alcalde recordaba "sus primeros contactos con el proyecto" e incidía "en la dificultad, pero también la importancia de abrir camino en materia de inclusión laboral". En este sentido, remarcaba "la necesidad de continuar avanzando en el reconocimiento y apoyo institucional a iniciativas como Trèvol, que no solo trabajan por la plena inclusión, sino también por la integración sociolaboral”.

Rodríguez agradecía especialmente "la implicación del tejido empresarial", destacando que las empresas participantes “no solo contratan personas del Proyecto Trèvol, sino que también aportan una mirada diferente al que es la misma empresa”. Así mismo, animaba las empresas distinguidas a continuar actuando “como embajadoras y embajadores” porque otros negocios de la comarca se suman a esta iniciativa.

El alcalde también tenía palabras de reconocimiento para el personal técnico y humano de la iniciativa, "sin el cual no sería posible desarrollar toda esta ocupación con apoyo”, y felicitaba las empresas que “han dado un paso adelante” ofreciendo oportunidades laborales a personas con discapacidad.

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Durante la ceremonia se entregó el distintivo “Empresa Trèvol comprometida con el trabajo de las personas con discapacidad 2026”, inspirado en una obra creada expresamente para la ocasión por el artista ontinyentí Francisco Bolinches. La gala también coincidía en el Centro Cultural con la exposición de la obra “La suerte de encontrar un Trébol”, del fotógrafo Xavier Mollà.