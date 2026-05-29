"L'home de la manta" se ilumina de verde en apoyo a la escuela pública

Es uno de los grandes frentes que han marcado la actualidad valenciana en las últimas semanas. Los sindicatos educativos convocaron hace 15 días una huelga indefinida contra los recortes educativos -entre otras muchas demandas- y la falta de acuerdo con la Generalitat ha causado que las protestas se alarguen. En este escenario, las muestras de apoyo a las movilizaciones se han sucedido. Una de las más recientes ha tenido lugar en Bocairent, donde la conocida estatua de "l'home de la manta" se ha iluminado de color verde durante la pasada noche. El propio Ayuntamiento ha difundido la imagen en su perfil oficial en redes sociales: "L'home de la manta se ha iluminado de verde a propuesta del grupo de docentes de Bocairent y como muestra de apoyo a las acciones en defensa de la educación pública", exponen.

A su vez, la cooperativa de ropa sostenible Ubeefe -afincada en Xàtiva- ha comenzado la producción de camisetas en apoyo a las protestas educativas. Las prendas están confeccionadas en el habitual color verde utilizado por los docentes y llevan un mensaje claro en idioma valenciano: "L'educació pública és l'opció política més revolucionària a llarg termini". Las camisetas valen doce euros, que se dividen entre los 6 euros de coste y los 6 euros que irán a la caja de resistencia de los profesores: "Aportamos nuestro granito de arena a la lucha por la educación pública en formato camiseta. Hemos hecho una combinación entre Montserrat Roig y la lucha por la educación pública. La aportación es a la caja de resistencia unitaria". De momento, exponen que han recabado más de 3.000 euros tras vender más de 500 camisetas. Las prendas se confeccionan bajo demanda.