L'Olleria reunirá la música coral de la comarca en la XXXI Trobada de Corals de la Vall d'Albaida

Hay tradiciones que no necesitan reinventarse para continuar emocionando. Sobreviven porque cada generación las vuelve a hacer suyas. La música coral forma parte de esas tradiciones compartidas que atraviesan pueblos y décadas en la Vall d'Albaida, y este sábado, 30 de mayo, l'Olleria será epicentro de la cultura con la celebración del XXXI Trobada de Corals de la Vall d'Albaida.

Cartel de la Trobada de Corals de la Vall d'Albaida, en l'Olleria. / Levante-EMV

Durante una tarde, las voces de la comarca volverán a unirse en una cita que desde hace más de tres décadas mantiene vivo uno de los movimientos culturales más constantes del territorio. No hay grandes focos ni escenografías monumentales. Solo personas que cantan juntas. Pero precisamente ahí reside la fuerza de esta tradición: en la capacidad de reunir pueblos diferentes alrededor de una misma emoción, destacan los organizadores.

El encuentro, organizado por la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, el Ayuntamiento de l'Olleria y la Coral de la SEM Santa Cecília, empezará a las 17 horas con un pasacalle por las calles del municipio y culminará a las 18 horas con el concierto conjunto en la Iglesia Parroquial, un espacio que durante unas horas dejará de ser solo un edificio para convertirse en una caja de resonancia.

Participarán las corales de Aielo de Malferit, Montaverner, Bocairent, Albaida, Ontinyent y l'Olleria, además de la agrupación anfitriona SEM Santa Cecília. Las agrupaciones corales participantes son la Agrupació Eduardo Torres Albaida, la Agrupació Coral Bocairent, el Nou Orfeó Ontinyent, la Agrupació Coral Clarialba Montaverner, el Cor Sinenonime Benigànim, la Agrupació escola la Nova de l’Olleria, la Agrupació Coral Llorenç Barber d’Aielo de Malferit, A Capella Ontinyent y el Cor de l’escola musical Santa Cecilia de l’Olleria.

En una de las últimas reuniones entre instituciones y entidades participantes se presentó oficialmente el cartel anunciador de la XXXI Trobada de Corals de la Vall d'Albaida, obra de José Luis Calvo Barrachina, una imagen que simboliza la unión entre música, pueblo y comarca. Además, la Coral de la SEM Santa Cecília de l'Olleria ha organizado una jornada de convivencia para los coralistas que han querido participar con el objetivo de reforzar la cohesión y los vínculos entre los miembros de la agrupación. La iniciativa incluirá una visita guiada en la Casa Santonja y una demostración de los vidriers de l'Olleria.

Acontecimiento musical

El presidente de la Mancomunitat de Municipios de la Vall d'Albaida, Ismael Sanvíctor, considera que este encuentro representa “mucho más que un acontecimiento musical”. Según ha explicado, las corales son también “espacios de transmisión cultural y de cohesión entre generaciones”, y ha destacado que pocas actividades reflejan tan bien “el carácter colaborativo y sincero de los pueblos de la comarca”. Sanvíctor ha subrayado, además, que mantener viva esta cita después de treinta y una ediciones demuestra “la fortaleza del tejido cultural de la Vall d'Albaida”. En su opinión, el encuentro simboliza esa cultura que se construye lejos de los grandes titulares, pero que acaba definiendo la identidad de un territorio.

El alcalde de l'Olleria, Ramón Vidal, ha señalado que desde el ayuntamiento afrontan esta cita “con responsabilidad, pero también con mucha ilusión” y ha asegurado que el municipio está preparado para recibir tanto las agrupaciones participantes como el público asistente. Por su parte, el regidor de Cultura y Fiestas de l'Olleria, Juan Ricardo Ruano, considera que el encuentro es también una manera de “hacer visible todo el trabajo silencioso” que realizan durante el año las agrupaciones corales. “Vivimos en una sociedad cada vez más rápida e individualista, y las corales representan justamente el contrario”, ha señalado el regidor.

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La cita de este 30 de mayo volverá a demostrar que, en tiempos dominados por la inmediatez, todavía existen tradiciones capaces de reunir personas simplemente alrededor de unas cuántas voces cantando al mismo tiempo. Y que, a veces, es precisamente ahí donde un pueblo se reconoce a sí mismo.