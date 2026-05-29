Órdenes militares medievales protagonizan un curso de verano de la UNED en Xàtiva en 2026

Xàtiva será una de las sedes de los Cursos de Verano de la UNED 2026 con la celebración del curso “Los siervos de Santa María. Las órdenes militares en la Edad Media”, una propuesta académica especializada que tendrá lugar los días 29 y 30 de junio y 1 de julio en la ciudad.

El curso forma parte de la XXXVII edición de los Cursos de Verano de la UNED y está organizado por el Centro UNED Alzira-Valencia “Francisco Tomás y Valiente”, que este año participa en la convocatoria con siete cursos diferentes. La programación incluye ponencias impartidas por profesorado universitario y personal investigador especializado en historia medieval, órdenes militares y patrimonio histórico.

Entre los contenidos previstos se abordarán cuestiones como la noción de orden militar en la península Ibérica, las órdenes del Temple y del Hospital, la presencia femenina dentro de estas instituciones, su espiritualidad, la arquitectura militar o la historia de la Orden de Montesa. Además, el programa contempla una visita al castillo de Montesa.

El curso contará con la participación de destacadas figuras académicas como Carlos de Ayala Martínez, Carlos Barquero Goñi, Clara Almagro Vidal, María Raquel Torres Jiménez, David Gallego Valle, Josep Cerdà i Ballester, José Manuel Rodríguez García y Enric Guinot Rodríguez.

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El curso se desarrollará en formato presencial y también incluirá materiales complementarios y participación en el foro virtual del alumnado. La matrícula puede realizarse de manera online