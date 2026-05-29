El portavoz de Vox en Ontinyent permite colgar la pancarta de apoyo a los docentes tras las emotivas palabras de una profesora

Un grupo de representantes de la Asamblea Docente de la Vall d'Albaida tomó la palabra al final del pleno municipal de este jueves en Ontinyent para exponer sus reivindicaciones cuando está a punto de cerrarse la tercera semana de huelga indefinida.

Antes del discurso de la portavoz del profesorado, Vanessà Escrivà, el portavoz de Vox, Andrés Navalón, había rechazado la petición de que se colgara del balcón del antiguo ayuntamiento una pancarta de color verde como muestra de apoyo a la escuela pública y a las demandas educativas. Su voto resultaba clave para que esta acción pudiera llevarse a cabo, puesto que, desde 2016, en el consistorio de Ontinyent se requiere la unanimidad de todos los grupos para colgar banderas y pancartas de los edificios municipales.

La intervención de Escrivà, sin embargo, tocó la fibra de varios regidores y consiguió emocionar a muchos de los presentes. Una vez acabado el discurso, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, pidió a Vox que cambiara de parecer respecto a la pancarta. Y finalmente así fue, por lo que la acción se puede llevar a cabo.

La portavoz de los docentes recordó que las reivindicaciones del sector vienen de largo y aseguró que el sobreesfuerzo se había intensificado este curso. Los representantes desplegaron a modo de panel el listado de deficiencias en los centros públicos de Ontinyent elaborado por la asamblea docente. "Queremos dejar claro que en esta huelga se reclaman mejoras salariales, pero no va de dinero, sino de defensa de la escuela pública que es de todos y todas, que hace de ascensor social y junto a la sanidad es pilar fundamental del Estado del bienestar", ahondó Vanessa Escrivà. "Nos hemos movilizado para visibilizar las reivindicaciones, nos hemos reunido con las familias, participado en tertulias, hecho performances, asambleas y a todas estas acciones se suma la huelga indefinida, que supone que haya compañeros que llevan tres semanas sin cobrar", incidió la portavoz.

La pancarta colocada en el antiguo ayuntamiento. / A.O.

"Estamos exhaustos"

Pese al apoyo trasladado por muchas familias y alumnos, a Escrivà se le quebró la voz cuando reconoció el cansancio de la situación. "Estamos exhaustos, no podemos más. Necesitamos volver al aula, queremos que esto acabe y no sabemos qué más hacer". "Os pedimos a los partidos políticos y exigimos como ciudadanos que votamos -porque somos movimiento transversal- que habléis con vuestros compañeros en la Generalitat, porque es desolador. Queremos volver al aula en condiciones dignas", afirmó la portavoz.

La bandera que se va a colgar del balcón del antiguo ayuntamiento, indicó Escrivá "no tiene ninguna vertiente ideológica que pueda ofender a nadie", puesto que "todos estamos a favor de la escuela pública". Y "nos puede servir para sentirnos apoyados", apostilló.

Por su parte, el alcalde trasladó a los docentes "muchos ánimos". "Vuestra lucha es nuestra y las mejoras que consigáis también", señaló Jorge Rodríguez.

En el pleno también se aprobó una moción de apoyo a la movilización docente presentada por Compromís, con los votos favorables de esta formación, Ens Uneix y el PSPV y la abstención del PP y Vox.