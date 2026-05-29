El sofocante calor coge a las piscinas públicas pendientes de ponerse a punto en la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida

Noches tropicales, ambiente de bochorno durante gran parte del día y temperaturas que ayer ya alcanzaron los 34,5 grados en localidades como Xàtiva. No es verano, pero se le parece mucho. El cuerpo pide un chapuzón y el ascenso térmico de las últimas semanas ha adelantado los trabajos de puesta a punto de las piscinas privadas. Mientras tanto, las instalaciones públicas todavía tendrán que esperar, puesto que continúan cerradas a cal y canto. De momento, ningún ayuntamiento de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida ha comunicado que avanza ya su apertura, como sí ha sucedido en algunos municipios de la Safor como Sant Jeroni, Potries y Ròtova, que las estrenarán ya este fin de semana.

De momento, los consistorios están enfrascados en adecuar los recintos a la temporada de baño que se avecina. En Ontinyent, la previsión es que la piscina municipal del polideportivo abra con normalidad ya dentro de una semana, el sábado 6 de junio, en la misma fecha que el año pasado. Como es habitual, el comienzo de la campaña de nado se hace coincidir en la localidad con el Aquatló Ciutat d'Ontinyent, una competición deportiva fjia en el calendario desde hace años.

En Xàtiva, las piscinas municipales también se están arreglando en estos días, aunque su apertura se retrasará algo más. Según indican fuentes municipales, la idea es que se pongan en marcha entre el sábado 13 de junio y la semana siguiente a esta fecha, incluyendo las de las pedanías, igual que año pasado. Este fin de semana, hay prevista una competición organizada por el Club Natació Xàtiva (el V Trofeu Citat de Xàtiva) en la instalación cubierta de les Pereres, con la participación de las categorías de prebenjamín a máster.

En Bocairent, el alcalde Xavier Molina también ha anunciado la apertura de la temporada de baño a partir del 13 de junio. En las últimas semanas se han estado desplegando labores de limpieza y acondicionamiento de la piscina municipal.

Puesta a punto

Idéntica fecha se baraja en el Ayuntamiento de Benissoda, que también ha avanzado en los trabajos de mantenimiento y puesta a punto del recinto de baño de cara al verano. "Actualmente se están llevando a cabo tareas de limpieza de los vasos de las piscinas, así como trabajos de rejuntado y mantenimiento general, con el objetivo de garantizar unas instalaciones en óptimas condiciones para todas las personas usuarias", indican desde el consistorio. Como novedad este año en Benissoda, destaca la instalación de una nueva escalera para mejorar la accesibilidad, facilitando así la entrada y salida de la piscina.

En otras poblaciones como Vallés o Fontanars dels Alforins, en cambio, las piscinas comenzarán a funcionar durante el fin de semana del 19 y el 20 de junio, coincidiendo con la llegada oficial del verano. Esta última localidad también ha anunciado "una importante novedad que hará que la entrada al recinto sea mucho más cómoda, moderna y accesible para todos". El Ayuntamiento de Bellús, por su parte, ha licitado recientemente la explotación del bar de la piscina municipal (hasta el 1 de junio se pueden presentar ofertas), mientras que el de Anna está en proceso de adjudicar por primera vez la gestión de su piscina pública a una empresa privada. Una mercantil del mismo grupo que va a abrir el glamping de la Albufera se perfila como nueva concesionaria del servicio.