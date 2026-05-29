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Tres jugadoras del Ciutat de Xàtiva CFB Femení entrenan con el Valencia CF

Violeta Valchev Tortosa, Vega Ceballos Giner e Itziar Abad Rodríguez participan en una sesión de entrenamiento del club valencianista

Las tres jugadoras que han entrenado con el Valencia CF.

Las tres jugadoras que han entrenado con el Valencia CF. / Ciutat de Xàtiva CFB

Lluis Cebriá

Xàtiva

El crecimiento del fútbol femenino en el club Ciutat de Xàtiva CFB continúa dando grandes oportunidades a las jugadoras de la entidad setabense. Tres jugadoras del CDX han entrenado con el Valencia CF, gracias al convenio que mantienen los dos clubes. Violeta Valchev Tortosa, Vega Ceballos Giner e Itziar Abad Rodríguez, de diferentes equipos del fútbol base femenino del CDX, tuvieron la oportunidad de participar en una sesión de entrenamiento con la entidad valencianista.

Las tres jugadoras del CDX que han entrenado con el Valencia CF.

Las tres jugadoras del CDX que han entrenado con el Valencia CF. / Ciutat de Xàtiva CFB

El Ciutat de Xàtiva valora esta actividad como “una experiencia muy enriquecedora que pone en valor el trabajo, el esfuerzo y la constancia de nuestras jugadoras, así como la gran apuesta que el club está realizando para continuar haciendo crecer y mejorando la sección femenina”. “En el Ciutat de Xàtiva CFB continuamos trabajando para ofrecer a todas las niñas un entorno de formación de calidad, con metodología, valores y oportunidades reales de crecimiento deportivo y personal”, expresan, añadiendo que “formamos personas e impulsamos talento”.

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Cartel de las puertas abierta del Ciutat de Xàtiva CFB.

Cartel de las puertas abierta del Ciutat de Xàtiva CFB. / Ciutat de Xàtiva CFB

El Ciutat de Xàtiva quiere ofrecer estas oportunidades y mantiene las jornadas de puertas abiertas para explicar su proyecto deportivo. “Queremos recordar que el club se encuentra de puertas abiertas para el fútbol femenino, apostando firmemente por incorporar nuevas jugadoras y continuar consolidando un proyecto de futuro”.

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