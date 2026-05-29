Xàtiva actualiza el Plan de Prevención de Incendios Forestales y los planes de autoprotección de Bixquert

El Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado los trámites para la revisión y actualización del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales (PLPIF), así como de los anexos del Plan de Actuación Municipal ante Incendios Forestales, con especial incidencia en los planes de autoprotección de la zona diseminada de Bixquert.

La actuación cuenta con una subvención de la Diputación de Valencia dentro del programa de gestión forestal y prevención de incendios forestales correspondiente al ejercicio 2025, que asciende a 25.000 euros. El objetivo es reforzar la capacidad preventiva y de respuesta del municipio ante el riesgo de incendios forestales.

Los trabajos contemplan la revisión integral del PLPIF vigente, aprobado en 2021, incorporando nuevas actuaciones estratégicas centradas especialmente en las zonas de interfaz urbano-forestal y agrícola-forestal. Además, se llevará a cabo la actualización del directorio municipal de medios y recursos y del plan de autoprotección frente a incendios forestales de Bixquert.

El contrato tendrá una duración de diez meses e incluirá también asistencia técnica durante la tramitación y aprobación de los documentos ante la Conselleria competente, así como reuniones periódicas con los servicios técnicos municipales. El presupuesto base de licitación asciende a 15.696 euros, IVA incluido, y los trabajos serán desarrollados por personal técnico especializado en prevención y control de riesgos forestales.

Adaptación climática

Esta actuación se suma a otras iniciativas impulsadas desde las concejalías de Medio Ambiente y Parques y Jardines para avanzar en la sostenibilidad y la adaptación climática del municipio. En este sentido, el Ayuntamiento también ha aprobado la adquisición de nueva maquinaria forestal especializada para reforzar las tareas municipales de prevención de incendios, entre la que destacan varias desbrozadoras, una desbrozadora forestal robotizada y una sopladora. El presupuesto base de licitación asciende a 12.804,98 euros, IVA incluido.

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«Seguimos trabajando para reforzar la prevención y la capacidad de respuesta ante los incendios forestales, especialmente en zonas sensibles como Bixquert», ha explicado la concejala de Medio Ambiente, Susanna Gomar. «La prevención es una herramienta clave para proteger tanto nuestro entorno natural como la seguridad de la ciudadanía y es necesario adaptarnos a la realidad actual del territorio y garantizar una mejor coordinación de los recursos municipales y de emergencia»