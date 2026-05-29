Xàtiva consolida la atención psicológica oncológica con más de 50 intervenciones realizadas en dos meses

El Ayuntamiento de Xàtiva inició hace un par de meses, de la mano de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la prestación del servicio gratuito de atención psicológica especializada para pacientes oncológicos y sus familiares, una prestación que asumió tras la desaparición de este recurso en el Hospital Lluís Alcanyís. Desde su puesta en marcha en dependencias municipales, ya se han realizado 55 intervenciones individuales, y la próxima semana comenzarán también las sesiones grupales.

El servicio lo presta el Ayuntamiento de Xàtiva de la mano de la Asociación Española contra el Cáncer. / Ajuntament Xàtiva

Actualmente, el servicio se desarrolla en el edificio de la Casa de les Dones, los jueves y los viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas. Este traslado responde a criterios terapéuticos y de mejora asistencial. Hasta ahora, la atención psicológica se prestaba en dependencias hospitalarias, pero se ha constatado que el entorno hospitalario no resultaba el espacio más adecuado para el proceso de recuperación emocional de los pacientes, ya que mantenía una asociación constante con la enfermedad y dificultaba la percepción de progreso y bienestar.

La nueva ubicación en un espacio municipal de carácter social, alejado del entorno sanitario, contribuye a la normalización de la situación de los pacientes, reduce el impacto emocional negativo asociado a los tratamientos y favorece una mejor recuperación psicológica. Se trata, por tanto, de una mejora objetiva en la prestación del servicio y en la calidad de la atención ofrecida, resaltan desde el consistorio.

Supresión en el hospital

Este recurso se prestó de forma gratuita durante más de treinta años en el Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva y constituía un servicio fundamental tanto para los pacientes oncológicos como para sus familiares. Su supresión se produjo a raíz de la falta de acuerdo entre la Generalitat Valenciana y la Asociación Española Contra el Cáncer, una decisión que comportó la desaparición de un servicio consolidado y ampliamente valorado por usuarios y profesionales sanitarios.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Xàtiva decidió actuar para evitar que las personas afectadas por un proceso oncológico se quedaran sin este apoyo especializado. «Nos parece inaceptable que un servicio esencial, reconocido por su valor humano y terapéutico, desaparezca del sistema público por cuestiones administrativas, dejando desamparadas a numerosas familias en un momento especialmente delicado. Por ello tomamos la iniciativa de asumir la prestación de este servicio», ha expresado el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà.

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El servicio continúa siendo totalmente gratuito y está orientado a acompañar emocionalmente tanto a los enfermos como a sus familiares durante todas las fases del proceso oncológico. La atención psicológica especializada permite reducir la ansiedad y los temores asociados al diagnóstico, mejorar el estado de ánimo y el bienestar emocional, facilitar el afrontamiento de los tratamientos y de sus efectos secundarios, así como reforzar la comunicación familiar y la adaptación a los cambios personales, sociales y laborales que conlleva la enfermedad.