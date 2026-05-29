Xàtiva destina casi medio millón a actuaciones del ciclo hidráulico con cargo al préstamo de inversiones de 4 millones

Con los votos favorables del PSPV-PSOE y de Xàtiva Unida, y los votos contrarios del Partido Popular y VOX, el pleno municipal del Ayuntamiento de Xàtiva ha aprobado a la adjudicación del préstamo de inversiones 2026, con un importe total de casi 4 millones de euros.

Este préstamo servirá para financiar muchas de las partidas contempladas en el presupuesto de inversiones del ejercicio 2026, en concreto 19 partidas y 26 obras o suministros diferentes. La mayor cuantía, con 2,1 millones de euros, se destinará a la ejecución del Centro Raimon de Actividades Culturales (CRAC), mientras que otros 147.000 euros serán para llevar a cabo las obras de mejora en vías públicas derivadas de los presupuestos participativos.

El área de Vías Públicas reunirá más de 288.000 euros, con los que se ejecutarán obras de pavimentación, aceras y accesibilidad (87.000); reparaciones de caminos (82.144) y para elementos de transporte (119.000). A alcantarillado se destinarán 52.000 euros para el funcionamiento de los colectores, mientras que otros 475.000 euros se destinarán a Ciclo hidráulico: para maquinaria e instalaciones (25.000), para obras de mejora en la red de agua potable (143.169), para la desnitrificadora y otros sistemas en Torre de Lloris y el Carraixet (187.440 euros); y para inversiones en terrenos donde se ubicará en el futuro el tercer depósito de la ciudad (120.000). Al cementerio se destinarán 60.000 euros para la construcción de nichos y otros 163.000 euros serán para el alumbrado con una nueva fase del Plan de Seguridad y Vías Urbanas.

El préstamo también contempla inversiones en las áreas de parques y jardines (80.000 para reposición de mobiliario y 50.000 para la reforma y mejora del edificio del Palasiet), para Cultura (155.000 euros para reposiciones en edificios culturales), para Administración (66.000 euros para reposiciones en dependencias públicas), para Patrimonio (204.107 euros para la la Ermita del Puig y 44.000 euros para inversiones en la sala del Corpus ubicada en el Antiguo Hospital) y para Administración Digital (con 79.000 euros para adquisición de equipamiento informático y comunicaciones).

El portavoz del PSPV-PSOE, Ignacio Reig, ha expresado que «con este préstamo de inversiones acabaremos 2026 con un endeudamiento de 14 millones, lo que supone algo más de un 30% del presupuesto, muy lejos de los 33 millones de euros a los que se llegó cuando gobernaba el PP. Es decir: más de un presupuesto entero de deuda. Nosotros gobernamos con rigor y con transparencia».

Por su parte, la portavoz de Xàtiva Unida, Amor Amorós, ha destacado que «este dinero va a facilitar proyectos para la mejora de la accesibilidad de la ciudad, la mejora del equipamiento en edificios públicos de uso cultural y la mejora de la movilidad y de las zonas verdes de Xàtiva. Sabemos que queda un año de trabajo y tendremos que esforzarnos en cumplir los objetivos que marcamos y que son claves en el Pacte de l'Almodí: la accesibilidad, la renovación de la red de agua y la movilidad».

El portavoz del Partido Popular, Marcos Sanchis, ha defendido su voto contrario manifestando que «este punto retrata perfectamente los dos modelos de gestión que se confrontan en Xàtiva: el endeudamiento con mayores impuestos y tasas de Roger Cerdà, frente a la gestión eficiente y el rigor económico del PP». Por alusiones, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha respondido al portavoz popular que «ustedes dicen que bajan la deuda cuando la realidad es que en 2015, después de veinte años de gobiernos del Partido Popular, se llegó a una deuda del 110%. Su modelo es el de la mentira, porque ni siquiera se conocen las cifras de deuda del Ayuntamiento. La deuda actual es de un 35%. Ahí están los datos, para que la gente los juzgue».

Moción por las reivindicaciones del profesorado

Además, en el pleno municipal también se ha aprobado con los votos favorables del PSPV-PSOE y de Xàtiva Unida una moción en apoyo a las reivindicaciones del profesorado valenciano y en defensa de la educación pública.

La concejala del PSPV-PSOE, Lena Baraza, ha expresado que «no habíamos tenido ninguna huelga educativa indefinida desde 1989, que duró 22 días. Ahora ya llevamos 14, y la verdad es que no es fácil mantenerla. Económicamente son muchos los recursos invertidos por el personal docente y no docente en este grito en defensa de la calidad educativa, y un papel fundamental lo están teniendo también las familias y el alumnado, porque ya son meses y meses reclamando dignificación. La derecha, cuando ha vuelto a las instituciones, ha vuelto más a la derecha que nunca con una buena cantidad de recortes, aumentos de ratios, reducción de la oferta de Formación Profesional y personas adultas, y eliminando todos los proyectos del Plan Edificant que han podido sin ofrecer ninguna alternativa».

El concejal de Xàtiva Unida, Alfred Boluda, por su parte, ha indicado que «a la situación actual se ha llegado tras la dedicación altruista de los docentes, con horas extra no remuneradas, asumiendo funciones que no les corresponden, soportando una burocracia asfixiante y defendiendo cada día al alumnado. El profesorado no puede más. La administración de PP y VOX se ha negado a negociar desde principios de curso, y gobernar también es saber interpretar las señales de alarma antes de que el malestar estalle, y antes de esta huelga las señales eran más que evidentes».

El portavoz popular Marcos Sanchis ha explicado que «ayer nos reunimos con la asamblea de docentes y le trasladamos nuestro compromiso y apoyo a la gran mayoría de propuestas, trasladándolas a la Generalitat para seguir negociando. Porque es fundamental seguir avanzando para que los niños y niñas tengan una educación pública mejor». No obstante, votó en contra.

Otra moción presentada por VOX en torno a la regularización masiva de inmigrantes ilegales en España impulsada por el Gobierno de España no salió adelante.