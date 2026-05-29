Xàtiva retribuirá al nuevo director del museo con más de 58.000 euros al año

La convocatoria de la nueva plaza de director del museo municipal de Xàtiva ha despertado una notable expectación por ver quién ocupará un puesto clave que condicionará el panorama cultural de la ciudad en los próximos años, por el hecho de tener a su cargo la gestión y difusión del una de las colecciones públicas más extensas e importantes de la Comunitat Valenciana.

Las quinielas están abiertas y la incertidumbre es máxima sobre qué perfil podría acabar siendo elegido. Hay diferentes nombres bien posicionados en el ámbito del arte que han mantenido alguna vinculación con el ayuntamiento y que podían a priori resultar idóneos, pero que están descartados para el proceso. El plazo para presentar candidaturas expira el 9 de junio.

La figura de directivo público profesional con funciones gerenciales está muy bien remunerada y representa una gran oportunidad en un contexto de cambio y redefinición de los museos. Según ha podido saber este diario, el sueldo asociado a la plaza rondará los 58.497,36 euros brutos anuales, una cifra más o menos equiparable a la retribución base media de una alta dirección de la Generalitat y que da buena cuenta de la importancia que el Ayuntamiento de Xàtiva otorga al cargo de responsabilidad. No en vano, la ciudad atesora un vasto patrimonio artístico, con obras de Vicente López, pintura antigua y escultura desde romana hasta islámica, que genera una buena acogida entre el público.

El museo municipal no ha contado con un director al uso, en exclusiva, desde la jubilación de Mariano González Baldoví, en 2011. El exarqueólogo municipal Ángel Velasco asumió las funciones de dirección en acumulación de servicios hasta su retirada del servicio activo, en 2024. La selección de la plaza se produce a menos de un año para las elecciones municipales, que plantean una incógnita sobre cuál será el escenario político a corto plazo.

Aumento de las colecciones

El servicio museístico de Xàtiva fue sometido a una gran reestructuración en los años 80-90 del pasado siglo, con la ordenación y el aumento considerable de sus colecciones y la renovación de espacios, a cargo de los prestigiosos arquitectos G. Grassi y M. Portaceli. En 2014, se concluyó la rehabilitación de la Casa de l'Ensenyança y se dividió la colección en dos espacios, una medida no exenta de polémica por la falta de criterios científicos en el reparto de obras y por las limitaciones arquitectónicas del espacio para uso como museo. Desde entonces, los museos municipales no han contado con inversiones importantes y l'Almodí atraviesa por en un estado de bastante dejadez.

El puesto de dirección convocado ahora por libre designación estará ligado a un contrato con una duración inicial de 5 años, prorrogable por períodos de 5 años más. Fuentes del sector de los museos consultadas por este diario consideran que la plaza está muy bien dotada en cuanto a sus condiciones económicas y contractuales, lo que la sitúa como un proyecto de carrera de medio plazo que a la vez podría constituir un trampolín de cara a poder optar en un futuro a instituciones más importantes en el ámbito estatal o autonómico.

La figura que se escoja deberá asumir el reto de modernizar y abrir a la sociedad una institución que necesita adaptarse a los nuevos tiempos para alejarse de la concepción de mero repositorio artístico. Mejorar la integración de los museos de Xàtiva en la sociedad y su interacción con una buena parte de la población que los considera como algo ajeno y arcaico, relanzar las colecciones artísticas para incentivar la promoción cultural de la ciudad y garantizar la adecuada conservación de los fondos serán algunos de los cometidos prioritarios de la nueva dirección. También establecer nexos de acción con los centros educativos para divulgar la cultura de los museos entre los estudiantes mediante programas educativos y de actividades.