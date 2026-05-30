El Consell reserva 2,6 millones para el solar de la sede judicial de Xàtiva y 300.000 € para ampliar el hospital

El proyecto presupuestario que ha aprobado este viernes el Consell para lo que queda de 2026 introduce pocas novedades en lo relativo a las inversiones previstas en la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida.

Una de las más destacadas es la plasmación sobre el papel del nuevo rumbo que la Conselleria de Justicia ha decidido dar a una de las infraestructuras más esperadas en Xàtiva: la nueva sede judicial. Después de cancelar el proyecto inicialmente diseñado en el antiguo convento de Santa Clara, la consellera Nuria Martínez ya anunció a través de una respuesta parlamentaria que la Generalitat iba a consignar una partida económica este año destinada a la compra de una propiedad con el objetivo de alojar el Palacio de Justicia, tras advertir el ayuntamiento de que carecía de alternativas de terrenos de titularidad municipal para albergarlo.

Dicho y hecho. El borrador del presupuesto autonómico de 2026 reserva una cuantía de 2,6 millones de euros dentro de las previsiones de este año encaminada a la "adquisición de un solar en Xàtiva para la nueva sede judicial". Según explican fuentes de la conselleria, la ubicación aún está por determinar. Al margen de esta partida, el documento anota otros 4,1 millones de euros presupuestados para la construcción de las instalaciones, a falta del nuevo proyecto. De esta cuantía global, 420,71 millones se consignan en 2026; 3,26 millones se dejan para 2027, 222.900 euros para 2028 y 173.390 euros para 2029. En el presupuesto de 2025 se recogió un montante total de 5,6 millones de euros para el Palacio de Justicia (frente a los 26 millones que figuraban en 2024), el equivalente a lo que iban a costar solo los trabajos de demolición de elementos impropios y las excavaciones arqueológicas previas a la ejecución del edificio originalmente ideado en Santa Clara.

Pese a que el Consell anunció la cancelación del convenio, las cuentas del Consell sí que recogen específicamente una aportación de 1,2 millones de euros a transferir al Ayuntamiento de Xàtiva para financiar las obras de rehabilitación de este monasterio y crear el Centro Raimon de Actividades Culturales (CRAC).

La nueva sede judicial, en cambio, capta 5,65 millones de euros en 2026, a los que seguirán otros 5,5 millones en 2027 para completar las obras de construcción, actualmente en marcha.

En materia sanitaria, el presupuesto todavía recoge una partida de 5,1 millones para el Plan de Montaje del nuevo hospital de Ontinyent, que va a abrir sus puertas de manera definitiva este próximo lunes. Las previsiones de mejora y ampliación del hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, por el contrario, siguen estando muy por debajo de las expectativas: se consignan 300.000 euros para este año y no se planifican inversiones en ejercicios posteriores. La cuantía supera a los 50.000 euros previstos en 2025 pero está muy por debajo del millón de euros que figuraba en las cuentas de 2024. En 2023, en tiempos del Botànic, se presentó un Plan director que calculaba en 70 millones de euros las necesidades de reforma y ampliación del centro hasta 2032. En febrero de este año, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, anunció una inversión de 1,5 millones de euros para crear en el hospital de Xàtiva la mayor unidad de salud mental para la infancia y la adolescencia de la C. Valenciana.

Para hacer realidad el demandado centro de salud II de Xàtiva, por otra parte, se plantea un gasto de 119.000 euros este año (las obras deberían licitarse a finales de 2026) y una inyección global de 5,8 millones, repartidos entre 2027 (2,57 millones) y 2028 (3,15 millones). El proyecto (objeto de modificaciones) se ha retrasado considerablemente, puesto que el año pasado se preveían 6,6 millones para este ejercicio que se han tenido que aplazar. Otras demandas de Xàtiva como el desvío de la acequia Murta o la nueva glorieta del Paquito Coloma.

En conjunto, también se prevé destinar 300.000 euros a la reforma de centros de atención especializada y 200.000 € a la remodelación de centros de salud del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent. Para la construcción del centro de salud de Quatretonda se reservan 50.000 euros este año y se consignan 750.000 € en 2027 y 800.000 € en 2028.

En materia educativa, la única infraestructura que aparece especificada en las cuentas autonómicas es el IES Francesc GIl de Canal, actualmente en construcción con un presupuesto de 9 millones a invertir íntegramente este año.

Desdoble de la CV-60

Los proyectos constructivos para el largamente reivindicado desdoble de la CV-60 entre l'Olleria y Gandia continúan en fase de redacción y reciben 1,7 millones de euros este año, con la previsión de que puedan completarse en 2027. En materia de carreteras, la Generalitat también consigna 50.000 euros para la redacción del proyecto de mejora integral de la CV-81 en Ontinyent y la duplicación de la ronda sur, una cuantía a la que le seguián 319.000 euros en 2027.

Otras actuaciones de infraestructuras viales previstas en los presupuestos son la mejora de la seguridad vial en la carretera de Alcoi en Albaida (entre la calle Verge del Remei y la Avenida Fora-Fora), que obtiene 100.000 euros y la mejora de la seguridad vial en el tramo de la CV-620 que une Bellús, Guadasséquies y Alfarrasí, con 140.000 euros proyectados entre 2026 y 2028.

Igualmente, las cuentas contemplan la financiación del convenio para construir viviendas sociales en el barrio de la Vila de Ontinyent (650.000 euros), la reposición del muro de protección del barranco de la Mota en Enguera (350.000 euros), la construcción del embalse para los regantes de Otos, Bèlgida y Carrícola (250.000 euros entre este año y 2028) o la renovación de la conducción primaria de la comunidad de regantes de Navarrés (380.000 euros en 2026). Todo ello al margen de la millonaria inversión aprobada por el Consell para la nueva facultad de Veterinaria de Ontinyent, en fase de redacción de proyectos.