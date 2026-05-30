La conselleria apremia a Ontinyent para cubrir la plaza de arqueólogo y director del Maova

La Conselleria de Cultura ha apremiado al Ayuntamiento de Ontinyent a través de la Comisión Mixta de Patrimonio para que cubra la plaza de arqueólogo y director del Museo Arqueológico de Ontinyent y la Vall d'Albaida (Maova), que lleva vacante varios meses desde la jubilación de la persona que la ocupaba, Agustí Ribera.

Desde el consistorio de Ontinyent recalcan que se está trabajando en dar salida a la convocatoria. Según ha podido saber este diario, este procedimiento pendiente ha abierto la puerta a estudiar la posibilidad de ampliar las funciones del citado puesto, habida cuenta de la necesidad de encontrar un perfil profesionalizado que se encargue de asumir la dirección del Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, en proceso de completarse su proyecto definitivo de musealización. Una de las opciones que se barajaría sería extender las responsabilidades del director del Maova.

En el último pleno municipal de este jueves, la regidora de Compromís, Àngels Muñoz, insistió en la "necesidad de cubrir la plaza de arqueología y dirección del Maova", tras incidir en que en la última comisión de Patrimonio "se recordó que había que cubrirla porque se estaba produciendo un incumplimiento del orden actual". Fuentes municipales confirman que se está "trabajando en ello" y hacen hincapié en que los servicios de arqueología "están externalizados desde hace muchos años".

Noticias relacionadas

Como ha publicado este diario, esta misma semana el Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado el proceso para la selección por libre designación del nuevo puesto de director de los museos municipales, vacante desde que en 2024 se jubiló el anterior responsable, que ejercía el cargo en régimen de interinidad por acumulación de funciones como arqueólogo municipal.