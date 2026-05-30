La conselleria apremia a Ontinyent para cubrir la plaza de arqueólogo y director del Maova
El consistorio está en proceso de convocar el puesto, cuyas funciones podrían ampliarse ante la necesidad de encontrar un perfil que asume la dirección del Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana
La Conselleria de Cultura ha apremiado al Ayuntamiento de Ontinyent a través de la Comisión Mixta de Patrimonio para que cubra la plaza de arqueólogo y director del Museo Arqueológico de Ontinyent y la Vall d'Albaida (Maova), que lleva vacante varios meses desde la jubilación de la persona que la ocupaba, Agustí Ribera.
Desde el consistorio de Ontinyent recalcan que se está trabajando en dar salida a la convocatoria. Según ha podido saber este diario, este procedimiento pendiente ha abierto la puerta a estudiar la posibilidad de ampliar las funciones del citado puesto, habida cuenta de la necesidad de encontrar un perfil profesionalizado que se encargue de asumir la dirección del Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, en proceso de completarse su proyecto definitivo de musealización. Una de las opciones que se barajaría sería extender las responsabilidades del director del Maova.
En el último pleno municipal de este jueves, la regidora de Compromís, Àngels Muñoz, insistió en la "necesidad de cubrir la plaza de arqueología y dirección del Maova", tras incidir en que en la última comisión de Patrimonio "se recordó que había que cubrirla porque se estaba produciendo un incumplimiento del orden actual". Fuentes municipales confirman que se está "trabajando en ello" y hacen hincapié en que los servicios de arqueología "están externalizados desde hace muchos años".
Como ha publicado este diario, esta misma semana el Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado el proceso para la selección por libre designación del nuevo puesto de director de los museos municipales, vacante desde que en 2024 se jubiló el anterior responsable, que ejercía el cargo en régimen de interinidad por acumulación de funciones como arqueólogo municipal.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas
- Juan Roig: 'Todos los empresarios tenemos los mismos problemas: la diferencia es el número de ceros
- Educación avisa de los 'castigos' para los profesores que no se presenten a la PAU
- La mayoría sindical rechaza la última propuesta de Educación, que califica de 'insuficiente' en las ratios y salarios, además de 'una burla' al valenciano
- Pérez Llorca, a los sindicatos: 'Si de la otra parte no llegan cesiones, va a ser muy difícil un acuerdo
- El primer rascacielos paliará los problemas de vandalismo en el 'megaparking' de Tulell por su falta de uso
- Pérez Llorca anuncia un presupuesto de 'casi 8.000 millones' para Educación y señala que la huelga 'ya no tiene sentido
- La C. Valenciana recibirá 9 millones menos para la Dependencia por su 'mala gestión