La Sareb cede gratis a l'Alcúdia de Crespins tres parcelas urbanizables valoradas en más 300.000 euros

L’Alcúdia de Crespins incorpora a su patrimonio tres parcelas de suelo urbanizable que suman unos 20.000 metros cuadrados, donadas por la Sareb, el antiguo “banco malo” controlado por el Estado. Los terrenos se encuentran en una zona de expansión residencial, entre la zona del Batà y el antiguo campo de fútbol de la localidad de la Costera, próxima a la ermita. La aceptación de la donación de los terrenos fue aprobada por unanimidad en el pleno municipal celebrado este pasado jueves, 28 de mayo. Las tres parcelas están valoradas, en el mercado actual, con un precio que supera los 300.000 euros, según explicó el alcalde, Javier Sicluna, en la sesión plenaria, en la que destacó que los solares han sido ofrecidos por la Sareb, sin coste para las arcas municipales. Sicluna expuso la “adquisición del inmueble a título gratuito”.

La regidora de Urbanismo, Noemi González, ha explicado que las tres parcelas “forman parte de una unidad de actuación, en la que hay otros propietarios” y señaló que el ayuntamiento incorpora ahora los terrenos para un futuro desarrollo urbanístico de la zona. “Cuando llegue el momento, si algún promotor desarrolla la unidad, el ayuntamiento decidirá según las necesidades. Hay que tener en cuenta que una parte tendrá que ser zona verde”. La regidora señala que las parcelas donadas por la Sareb colindan con la zona del Batà, una zona que se está desarrollando, con la construcción de viviendas y donde se encuentra la chimenea industrial recuperada recientemente por el consistorio gracias a una ayuda autonómica. Por su parte, las parcelas donadas “están en una zona que incluye varios planes de urbanización, varias unidades de actuación, pero no hay ninguna desarrollada aún”, recalcaba.

Noemi González destaca que la Sareb ha donado las parcelas al ayuntamiento “a coste cero” y que, tras la aceptación de la cesión se inician ahora los trámites para que pasen a dominio municipal. “Cuando las tengamos, la única inversión que haremos será para adecentar las parcelas, limpiarlas y reparar el vallado. Pero será una inversión muy inferior al coste de las parcelas”, resaltaba la regidora.

Unanimidad en el pleno

La aceptación de las tres parcelas de 20.000 m² fue aprobada por unanimidad de las tres formaciones con representación en el ayuntamiento (PP, PSPV y Compromís). El regidor del equipo de gobierno del PP Luis Santana manifestó que “aumentar el patrimonio del pueblo siempre va bien”, expresó sobre la incorporación de los solares. Santana añadió que “hay unos gastos que hacer en esas parcelas, pero es insignificante, será un 20 o un 25% del valor de ellas y creemos que es muy importante para el futuro, para hacer allí urbanización o para el pueblo”.

El portavoz del PSPV, Roberto Granero, manifestó el voto a favor y señaló que “ante la donación de la Sareb de las tres parcelas en suelo urbanizable que suman unos 20.000 m², en el futuro ya decidiremos lo que hacemos, pero lo primero es aceptar la adquisición, que nos cede gratuitamente la Sareb, aunque tendrá un coste dejar las parcelas en condiciones”, pero añadió que “el coste para el ayuntamiento será muy inferior al precio actual de mercado de esas parcelas. Es una oportunidad para el futuro para desarrollar esa zona”, concluyó el portavoz socialista.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Pepe Garrigós, también justificó el voto favorable de la formación valencianistas afirmando que “son parcelas cedidas por la Sareb y es un valor añadido para el pueblo”.

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El alcalde, Javier Sicluna, expuso que la Sareb “nos ha pasado unas parcelas importantes entre el antiguo campo de fútbol y el Batà, y las vamos a aceptar, se aprobó ya en comisión informativa”. El primer edil manifestó que “se ha valorado en más de 300.000 euros para el pueblo, para cualquier necesidad o futura urbanización”, concluyó Sicluna.