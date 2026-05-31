«La prioridad es consolidar una Xàtiva con mejores servicios y oportunidades»

Encara la recta final de su tercer mandato como alcalde. ¿Qué balance hace de la legislatura y cuál diría que es el estado de salud de Xàtiva a falta de un año para las elecciones?

Los datos demuestran que la ciudad vive un buen momento. Xàtiva ha superado por primera vez los 32.000 habitantes, registra las mejores cifras de empleo de los últimos 20 años y en el último año se han creado 40 nuevos negocios más que en 2024, algo que no ha ocurrido en otras ciudades comparables con la nuestra. Por eso, la situación invita al optimismo y a trasladar un mensaje positivo sobre el presente de la ciudad.

¿Qué le queda al actual equipo de gobierno por hacer de aquí hasta mayo de 2027?

Nos queda seguir trabajando y culminar muchos de los proyectos que ya están en marcha. En este momento el Ayuntamiento tiene más de 40 expedientes y obras activas, algunas tan importantes como el nuevo centro de día, la rehabilitación integral del colegio Attilio Bruschetti o actuaciones de mejora en barrios y calles. Pero más allá de las grandes inversiones, lo más importante sigue siendo atender los problemas del día a día de la gente. Mantener la calidad de vida, mejorar los servicios públicos, cuidar los barrios, reforzar la cohesión social y seguir impulsando a Xàtiva como una ciudad atractiva cultural y económicamente. Creo que eso es precisamente lo que está haciendo que muchas personas elijan Xàtiva para vivir, y esa debe seguir siendo nuestra prioridad hasta mayo de 2027.

¿Está Xàtiva preparada para convertirse en la puerta de entrada del AVE en las comarcas centrales?

Sí, creo que Xàtiva está preparada para asumir ese papel estratégico. Nuestra ciudad siempre ha sido un nudo de comunicaciones y una capital de servicios para las comarcas centrales, y la llegada del AVE debe servir para reforzar todavía más esa posición. Estamos hablando de una oportunidad importante para atraer inversión, generar actividad económica y mejorar la conexión de nuestros vecinos y vecinas con el resto del territorio. Además, Xàtiva cuenta con una ubicación privilegiada y con servicios que ya dan cobertura a muchas poblaciones del entorno. Lo importante ahora es que las administraciones trabajen de manera coordinada para que esa llegada del AVE vaya acompañada de inversiones en movilidad, accesos e infraestructuras que permitan aprovechar al máximo todo su potencial.

El Consell ha dado la espalda a los dos grandes proyectos planificados en el antiguo convento de Santa Clara. ¿Cree que el Palacio de Justicia se llevará a cabo en otro emplazamiento? ¿Está garantizado el Centre Raimon d’Activitats Culturals?

Xàtiva tiene un enorme patrimonio histórico y siempre hemos defendido que la mejor manera de conservarlo es dotándolo de servicios públicos. Esa era precisamente la filosofía con la que el Ayuntamiento adquirió Santa Clara hace ya casi una década: convertir ese espacio en un motor de servicios, actividad y recuperación patrimonial para la ciudad. De hecho, durante estos años ya se han llevado a cabo actuaciones importantes de consolidación, estudios arqueológicos y trabajos previos de rehabilitación para garantizar la conservación del conjunto y preparar su futuro uso. Llevamos años trabajando para que los juzgados se ubiquen allí y entendemos que es el lugar idóneo tanto por ubicación como por modelo de ciudad. En cuanto al Centre Raimon d’Activitats Culturals, el proyecto sigue adelante y las obras comenzarán en breve gracias a la subvención concedida por la Diputación de València.

¿En qué punto se encuentran las relaciones del ayuntamiento con la Generalitat? ¿Confía en que se cumplan los plazos para licitar el nuevo centro de salud?

Esperábamos que el hecho de contar con personas vinculadas a Xàtiva dentro del gobierno de la Generalitat Valenciana sirviera para reforzar la colaboración institucional y favorecer proyectos importantes para la ciudad. Sin embargo, la realidad está siendo la contraria. Muchas de las vías de diálogo y proyectos que estaban abiertos se han ido cerrando progresivamente, y eso es algo que lamentamos profundamente. Creo que eso responde más a una estrategia política que al interés real de la ciudad. En lo que respecta al nuevo Centro de Salud Xàtiva II, llevamos años acumulando anuncios y compromisos incumplidos. Hablamos de una infraestructura sanitaria absolutamente necesaria para descongestionar la atención primaria en Xàtiva y adaptarla al crecimiento poblacional y asistencial de los últimos años. Lo más preocupante es que el cambio de gobierno en la Generalitat apunta a que los plazos comprometidos no se van a cumplir. Y eso resulta especialmente grave en una ciudad que es capital comarcal y referencia sanitaria para miles de personas de las comarcas centrales.

¿Qué cuestiones se marca como prioritarias si sale reelegido dentro de un año?

Si los vecinos y vecinas vuelven a confiar en nosotros, la prioridad seguirá siendo consolidar una Xàtiva con mejores servicios públicos y más oportunidades de futuro. Hablamos de seguir reforzando la educación pública, mejorar la atención sanitaria y conseguir que el hospital de Xàtiva vuelva a ser un verdadero centro de referencia dentro de la sanidad pública valenciana.