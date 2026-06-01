Cristina Vidal Real y Carlota Vercher Mallol: Falleras Mayores de Xàtiva 2027

Xàtiva ya conoce a sus Falleras Mayores para el año 2027, cargo que ostentarán Cristina Vidal Real y Carlota Vercher Mallol. La noticia se ha hecho oficial mediante la tradicional llamada telefónica que ha tenido lugar este lunes en el Ayuntamiento por parte del alcalde de la ciudad, Roger Cerdà i Boluda, con la presencia de la concejala de Cultura Festiva, Maria Beltrán, y del presidente de la Junta Local Fallera, Paco Sisternes.

La Fallera Mayor de Xàtiva 2027, Cristina Vidal Real, tiene 23 años y pertenece a la comisión El Cid Plaça de la Trinitat. Fue fallera mayor en el año 2024, y también ha desempeñado otros cargos como tesorera o delegada infantil. Cristina asegura ser «una apasionada de nuestra cultura, nuestra indumentaria y nuestra gente».

El cargo de Fallera Mayor Infantil 2027 lo ostentará la niña Carlota Vercher Mallol, quien fue Fallera Mayor de su comisión (Molina Claret) en el año 2025. Actualmente, cursa quinto de Primaria en el colegio Nuestra Señora de la Seu (Dominicas) y es fallera desde la cuna, ya que siempre ha participado en las actividades desarrolladas en la ciudad: playback infantil, cabalgatas, presentaciones, etc. Cabe destacar que su madre, María José Mallol, fue Fallera Mayor Infantil de Xàtiva en 1996 y Fallera Mayor de la ciudad en 2011.

La concejal María Beltrán, el alcalde Roger Cerda y el presidente de la JLF Paco Sisternes, durante la llamada a la fallera mayor. / Levante-EMV

El jurado para la elección estuvo formado por Sheila Vicente García (Fallera Mayor Infantil de Benicarló y creadora de contenido en el mundo de las fallas); Jessica Pérez Tomàs (Fallera Mayor de Benicarló en 2013); Rosendo Ortells Simó (vicepresidente de la Junta Local Fallera de Sueca); María Bravo Chapí (periodista con una amplia trayectoria en el ámbito festivo en la televisión pública valenciana y mantenedora de fiestas); y Matías Almela Piqueras (artista fallero y concejal de Fiestas de Enguera).

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La presentación oficial de ambas tendrá lugar este viernes, a las 20:30 horas, en los jardines del Palasiet.