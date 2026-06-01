Detenida por propinar un botellazo tras una discusión nocturna cerca de un local de ocio de Ontinyent

Una mujer fue detenida el pasado viernes en Ontinyent después de propinar un botellazo a un hombre y causarle una brecha en la cabeza que requirió asistencia médica. El incidente ocurrió sobre las dos menos veinte de la madrugada del pasado viernes 29 de mayo al sábado 30, en las afueras de un pub.

Una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) acudió al lugar de los hechos tras recibir un aviso del 112 y acabó deteniendo a la mujer tras corroborar lo ocurrido. Las fuentes consultadas por Levante-EMV explican que "se produjo una agresión, un botellazo, por parte de una mujer a un hombre. La agresora tiene 40 años y antecedentes policiales y fue arrestada por un presunto delito de lesiones".

"Agredió al varón con una botella rota, causándole una brecha en la cabeza. El hombre tuvo que ser trasladado hasta un centro sanitario y le tuvieron que suturar la herida con cuatro puntos", prosiguen las mismas fuentes del CNP.

También exponen que "hubo una discusión previa, ya que la mujer también tenía marcas de haber propinado golpes con sus nudillos. Cuenta con antecedentes policiales".

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Desgraciadamente, esta es una estampa que se puede observar en las inmediaciones de los locales de ocio nocturno de muchas ciudades. La combinación del fin de la fiesta con la ingesta de alcohol, a veces, trae episodios de este tipo.