El Esgrima Xàtiva logra tres campeonatos y un subcampeonato autonómicos

El Club d’Esgrima Xàtiva ha conseguido tres campeonatos autonómicos y un subcampeonato autonómico. El club setabense participa este pasado domingo en la entrega de medallas tras una temporada autonómica muy destacable para la entidad de Xàtiva. Al final de la campaña y tras sumar los puntos conseguidos, el Esgrima Xàtiva cierra la temporada con tres campeones y una subcampeona en distintas categorías.

En sable masculino menores de 15 años, Paul Jakelsky se ha proclamado campeón de la Comunitat Valenciana. El mismo título ha conseguido Anna Gallego en sable femenino menores de 15 años, alzándose como campeona. Por su parte, Valeria Martínez se ha proclamado campeona de la Comunitat Valenciana en la categoría de sable femenino de menores de 13 años, mientras que Caitlyn Schippers se proclamó subcampeona autonómica.

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El Club d’Esgrima Xàtiva ha manifestado su satisfacción por los títulos conseguidos por los deportistas de club. “Estamos muy orgullosos de nuestros tiradores y sus familias por hacer esto posible” y ha agradecido “a los organizadores de Esgrima València por promover estos eventos”.