El Esgrima Xàtiva logra tres campeonatos y un subcampeonato autonómicos
Paul Jakelsky, Anna Gallego y Valeria Martínez se cuelgan el oro y Caitlyn Schippers la plata
El Club d’Esgrima Xàtiva ha conseguido tres campeonatos autonómicos y un subcampeonato autonómico. El club setabense participa este pasado domingo en la entrega de medallas tras una temporada autonómica muy destacable para la entidad de Xàtiva. Al final de la campaña y tras sumar los puntos conseguidos, el Esgrima Xàtiva cierra la temporada con tres campeones y una subcampeona en distintas categorías.
En sable masculino menores de 15 años, Paul Jakelsky se ha proclamado campeón de la Comunitat Valenciana. El mismo título ha conseguido Anna Gallego en sable femenino menores de 15 años, alzándose como campeona. Por su parte, Valeria Martínez se ha proclamado campeona de la Comunitat Valenciana en la categoría de sable femenino de menores de 13 años, mientras que Caitlyn Schippers se proclamó subcampeona autonómica.
El Club d’Esgrima Xàtiva ha manifestado su satisfacción por los títulos conseguidos por los deportistas de club. “Estamos muy orgullosos de nuestros tiradores y sus familias por hacer esto posible” y ha agradecido “a los organizadores de Esgrima València por promover estos eventos”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas
- Aemet activa el aviso amarillo por lluvias esta tarde en Valencia que podrían venir acompañadas de granizo
- Las Fallas 2027 preparan un cambio definitivo: tres días de Ofrenda y cambio en la 'plantà
- STEPV, CCOO y UGT se encierran en la conselleria a la espera de una respuesta y denuncian cargas policiales en los manifestantes
- Estación Central de València: construcción modular en 6 fases sin corte de tráfico ferroviario
- El Ayuntamiento de València prepara el derribo del quiosco-bar del Parterre para salvar el ficus monumental
- Delegación del Gobierno anuncia una investigación por el empujón de un antidisturbios a una manifestante
- La Estación Central de València prevé un parking de 1.300 plazas en tres plantas subterráneas