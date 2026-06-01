Extiguen un incendio en un concesionario de Ontinyent
Varias dotaciones de bomberos de Xàtiva y Ontinyent, junto a un sargento de Alzira, intervinieron tras recibir el aviso a las 5:12 horas
Efectivos del Consorcio de Bomberos extinguieron en la madrugada del pasado viernes 29 de mayo al sábado 30 de mayo un incendio declarado en las instalaciones de un concesionario de la marca Peugeot emplazado en la localidad de Ontinyent.
Las fuentes consultadas por Levante-EMV confirman que los primeros avisos se recibieron sobre las cinco y cuarto de la madrugada. Primero acudieron varias patrullas del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que solicitaron la presencia de los bomberos tras corroborar que había un incendio en la nave. Desde el Consorcio de Bombers apuntan que "intervinieron tres dotaciones de los parques de Xàtiva y Ontinyent, junto a un sargento de Alzira". Las mismas fuentes confirman que recibieron el primer aviso sobre el incidente a las 5:12 horas de la madrugada en unas instalaciones de la Avenida del Textil de la capital de la Vall d'Albaida. Se da la circunstancia de que el parque de bomberos de Ontinyent se encuentra relativamente cerca.
Tras la extinción del incendio, los efectivos movilizados realizaron tareas de ventilación del humo generado, tanto en esa nave como en la colindante.
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