"Si no hay acuerdo, acabaremos el curso como podamos y en septiembre retomaremos las movilizaciones"

La asamblea de docentes de la Vall d'Albaida ha vuelto a convocar hoy en Ontinyent una protesta que se enmarca en las acciones coordinadas en toda la geografía valenciana. A su vez, también se ha coordinado un encuentro con más de 100 profesores en el CEIP Martínez Valls de Ontinyent, donde han estudiado las acciones realizadas hasta el momento y han elaborado una hoja de ruta sobre las iniciativas a coordinar durante la presente semana.

Vanessa Escrivà, portavoz de la asamblea, ha atendido a Levante-EMV y ha explicado que las protestas están pendientes de las convocatorias de los sindicatos: "Hemos establecido un calendario, una hoja de ruta, para tener en cuenta las acciones a realizar esta semana. La primera movilización tendrá lugar mañana frente al Ayuntamiento de Ontinyent, donde hemos invitado a las Ampas, Afas y corporaciones municipales a sumarse. El objetivo no es otro que mostrar nuestro rechazo a la actuación policial del pasado domingo frente a la conselleria".

"Hemos estudiado muchas propuestas. Hay un vídeo con testimonios de la huelga del 88 que queremos visionar en Caixa Ontinyent y hacer una mesa redonda. Queremos convocar a las asambleas de los centros y hablar con las familias para que sepan todo lo que se está haciendo. A su vez, se ha planteado el hablar con la inspección educativa para que hagan como interlocutores, ellos también son docentes. Queremos mostrar nuestro malestar ante la situación", ha proseguido la portavoz de los profesoras.

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Ya son cuatro semanas de movilizaciones. Y no se atisba una solución, de momento. Así, Escrivà ha comentado que las movilizaciones podrían seguir en septiembre: "Se hizo una consulta y continuamos en huelga indefinida, pero también hay agotamiento. Si esto sigue así, si no hay acuerdo, acabaremos el curso como podamos y retomaremos las movilizaciones en septiembre".