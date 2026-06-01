La huelga educativa deja sin evaluar a unos 40 estudiantes de la EOI La Vall d'Albaida- Empar Granell

La huelga educativa comienza a tener efectos en las evaluaciones de los alumnos de los centros educativos. El primer día de las pruebas unificadas de certificación de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) se ha visto afectado por la jornada de huelga convocada en el ámbito educativo valenciano. Como consecuencia de la falta de personal necesario para garantizar el desarrollo de las pruebas en las condiciones exigidas por la normativa, alrededor de cuarenta personas candidatas no han podido ser evaluadas este lunes en la EOI La Vall d'Albaida–Empar Granell.

Cartel de aviso al alumnado afectado de la EOI de la Vall d'Albaida para contactar con la conselleria. / Levante-EMV

La situación ha obligado a suspender parcialmente algunas de las pruebas previstas, una circunstancia que afecta directamente alumnado que lleva meses preparándose para obtener una certificación oficial de su nivel de competencia lingüística. Así mismo, está previsto que a lo largo de la semana aumente el número de personas candidatas que no puedan ser evaluadas si se mantienen las circunstancias actuales.

Las Escuelas Oficiales de Idiomas constituyen un servicio público esencial que garantiza el acceso de la ciudadanía al aprendizaje y la acreditación de idiomas con criterios de calidad, equidad y reconocimiento oficial, destacan desde el centro de la Vall d'Albaida. Las certificaciones expedidas por las EOI tienen validez académica y profesional y representan una herramienta fundamental para el acceso a estudios superiores, oposiciones, programas de movilidad internacional y oportunidades laborales.

La EOI La Vall d'Albaida–Empar Granell lamenta especialmente las "consecuencias que esta situación tiene sobre el alumnado, principal perjudicado de un conflicto que continúa sin una respuesta satisfactoria por parte de la administración. Las reivindicaciones del sector educativo responden a la preocupación creciente por las condiciones en que se presta el servicio público de educación y por la necesidad de garantizar recursos suficientes, estabilidad y unas condiciones dignas para el conjunto de la comunidad educativa", expresan. "Esta preocupación se ha visto agravada por los hechos ocurridos durante la movilización celebrada este domingo, en que se registró un incidente de violencia por parte de un agente de la policía nacional contra una persona que formaba parte de una concentración pacífica. Desde la comunidad educativa se condena cualquier forma de agresión o intimidación y se reivindica el derecho de la ciudadanía a expresar sus demandas de manera pacífica, respetuosa y democrática", manifiestan.

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Desde la EOI La Vall d'Albaida–Empar Granell afirman que el centro continuará trabajando para minimizar el impacto de esta situación sobre el alumnado afectado y para garantizar, en la medida de sus posibilidades, el desarrollo de las pruebas pendientes con todas las garantías académicas y organizativas.