Jordi Martí, padre de la primera bebé nacida en la nuevo hospital de Ontinyent. “Fue una urgencia y actuaron muy rápido”

Lunes 1 de junio de 2026. Primer día de plena actividad del nuevo hospital de Ontinyent, con todos los servicios y todas las dependencias a pleno rendimiento. Un estreno en el que se nota el movimiento. Usuarios y pacientes que entran y salen, sobre todo del acceso principal, el de las consultas. La entrada de urgencias, tanto de maternidad como general, con menos movimiento. Personal sanitario, ambulancias que llegan para trasladar pacientes, ajetreo,… Un primer día dinámico y con mucho movimiento.

Los “primeros” usuarios destacan la calidad de las instalaciones y la buena atención sanitaria recibida, aunque reconocen que es el primer día y que al hospital le falta “rodaje, coger el ritmo”. Desde el centro destacan el traslado “sin incidencias” del antiguo al nuevo sanatorio y la “normalidad” en el primer día de apertura con todos los servicios a pleno rendimiento.

Jordi Martí y Elena Sanz con su hija Blanca, la primera bebé nacida en el nuevo hospital de Ontinyent. / Jordi Martí

Una de las protagonistas de la apertura del nuevo hospital es Blanca Martí Sanz, la primera bebé nacida en la nueva infraestructura, una niña de 3,340 kg. Jordi Martí, padre de la bebé, destaca la atención por parte del personal médico. “Hemos tenido el placer de estrenar el nuevo hospital de Ontinyent y todo muy bien, muy rápido. La niña está bien, la madre, Elena, está muy bien, recuperándose”. Jordi agradecía el trato recibido. “El equipo del hospital, ginecólogas, matronas, enfermeras, se han portado muy bien con nosotros, en el parto y en todo el proceso hasta llegar aquí. Para nosotros fue una sorpresa que se pusiera de parto el día que abrían el hospital, se gestionó todo muy rápido y muy bien”. Añadía que “estábamos ya en la semana que tocaba. Ha nacido con 39 semanas y un día, nos informamos por si pasaba, si teníamos que ir a Xàtiva o a València, lo que teníamos que hacer, y nos dijeron que si era urgencia ya podíamos venir aquí y eso hicimos. Fue todo muy rápido, desde que llegamos al hospital y que nació la niña pasaron 7 minutos, fue un parto de urgencia”. Sobre el nuevo hospital, el padre de la primera bebé expresaba que “las instalaciones están muy bien, todo controlado. Teníamos temor porque cuando se abre una infraestructura nueva puede que algo no esté aún, pero estaba todo, fue una urgencia y actuaron muy rápido”.

Los usuarios también insisten en la “buena atención e instalaciones”. Salvador Rodríguez, que acompañaba a un familiar al servicio de rehabilitación, explica que “la atención muy bien. Hemos entrado y estaba todo a punto, los celadores lo han cogido enseguida, nos han llevado a rehabilitación, ha salido en pantalla la cita, el médico de rehabilitación lo ha atendido perfectamente y ahora ya estamos esperando la ambulancia”. Salvador expresaba su satisfacción con la atención recibida, “muy contentos, ningún problema, muy agradecido”. Sobre la apertura del nuevo hospital apuntaba que “ya era hora. El antiguo estaba muy desfasado y esto es un bien para el pueblo”.

Pepa Sanz y M.ª Teresa Belda, dos vecinas de Bocairent, acudían al hospital para una revisión de la primera y expresaban también la necesidad de contar con una infraestructura de esas condiciones. “Hacía falta este nuevo hospital. Es grande, pero vemos que con el tiempo se quedará pequeño, sobre todo los aparcamientos, ahora ya nos ha pasado”. Pepa explicaba que “me caí y van a hacerme placas en la rodilla. La doctora se portó muy bien”, aunque se quejaba de falta de información a los acompañantes por una situación vivida con un familiar y tenía previsto presentar una hoja de reclamación. “Ayer vine con una hermana a urgencias y la atención muy buena, los médicos de categoría, pero voy a presentar una queja porque desde las 11 de la noche hasta las 4 de la madrugada no nos informaron de nada y no me parece bien. Venía por una taquicardia y ni siquiera nos dijeron si ella estaba bien”. La usuaria exponía que “nos dijeron lo que le iban a hacer, pero a partir de las 11 de la noche ya no nos decían nada. Y a las 3.30 horas aún estábamos allí. Vamos a presentar una queja porque no nos parece correcto. Me sabe mal hacerla, porque acaban de abrir y a lo mejor es el inicio, pero para que no le pase a otras personas”.

Entrada principal del nuevo hospital de Ontinyent, este lunes, primer día de apertura a pleno rendimiento. / Perales Iborra

Enric Esparza, otro usuario, se refería a la “falta de rodaje” en el primer día. “Falta cogerle el rol. Hace falta un poco de rodaje, ese es el handicap que estamos encontrando, esa es la percepción que yo tengo, que falta un poco de rodaje”, pero resaltaba que “el hospital reúne bastante las necesidades de Ontinyent y la comarca”, e insistía en que “hay que ver las necesidades y peculiaridades, peor en principio da abasto a la ciudadanía”. M.ª Pilar Sanz también apuntaba que el hospital tiene que coger ritmo con el paso de los días. “Es el primer día, nos han atendido muy bien. Falta ponerse al corriente todo, pero muy bien. La gente muy amable, las explicaciones de la doctora muy bien”. De la nueva infraestructura añadía que “está todo muy nuevo y muy bien, que dure así mucho tiempo”.

Pepe Calabuig iba a consulta de traumatología y afirmaba que “nos han atendido mejor de lo que esperábamos. Es la primera vez que vengo a la consulta de traumatología y la verdad que muy bien. Llevamos ocho meses esperando la cita”. Del nuevo sanatorio manifestaba que “como asistencia y como hospital, muy bien. La atención, que es lo más importante, exquisita”. También se mostraban satisfechos con la atención Ana Molina y José Quilis, dos vecinos de Atzeneta d’Albaida, que salían del centro. “Es la novedad y a ver cómo va, de momento estamos contentos. La organización bien, las consultas y los médicos también muy bien, de momento no tenemos queja”.

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Primeras asistencias

El balance del primer día de apertura del nuevo hospital de Ontinyent por parte de usuarios y pacientes era “muy positivo”. Desde el departamento médico también se mostraban satisfechos. El director médico del hospital, Ángel Torregrosa, explicaba que “la apertura fue realmente el sábado, hicimos el traslado de las personas que estaban ingresadas en el antiguo hospital para abrir estas dependencias. El personal estaba aquí adscrito, había personal allí, ha podido hacer la transferencia, en principio teníamos unas horas para hacer la transferencia con tranquilidad, y fue en menos tiempo, y no tuvimos ninguna incidencia. Sí que a lo largo del día tuvimos otras incidencias, que han sido muy bienvenidas: el primer parto, los primeros ingresos, las primeras asistencias”. Sobre el primer nacimiento afirmaba que “el parto siempre es una urgencia, no da tiempo a decir espere un momento, aguante que ahora venimos. Lo que es abrir hoy [por este lunes] es actividad ordinaria, pero lo que ha sido urgente, el sábado desde las 8 de la mañana ya tuvimos la asistencia. Desde las 8 de la mañana ya estaba la urgencia abierta, dispuesta y actuando. Y estuvo así todo el día”. El director, que indicaba que aún no disponía de datos sobre esas primeras asistencias y apuntaba que el traslado de los 12 pacientes del antiguo al nuevo hospital se desarrolló “bien. Acabamos a las 11.30, cuando teníamos previsto a las 13 horas”, concluía Torregrosa.