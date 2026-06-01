Nace Blanca, la primera bebé del nuevo hospital de Ontinyent

Se llama Blanca y pasará a la historia por ser la primera bebé nacida en el nuevo Hospital General de Ontinyent. Después de varias décadas de reivindicaciones, el centro sanitario de la capital de la Vall d'Albaida ya opera este lunes a pleno rendimiento tras estrenar el sábado las Urgencias Generales, de Maternidad y Pediatría en su ubicación del sector Casa Balones. Una puesta de largo oficial que vino acompañada de un gran regalo.

Blanca nació a las 22 horas del mismo sábado 30 de mayo. Sus padres, Elena y Jordi, están bien y rebosantes de felicidad, como lo demuestra la fotografía que se han hecho con el director médico y el equipo sanitario que les ha atendido en el hospital, que han acudido a felicitarles personalmente por la buena nueva.

Los padres han tenido la suerte de ser los primeros en estrenar las modernas instalaciones de maternidad, centradas en humanizar el parto y los primeros compases de las nuevas vidas alumbradas. Los modernos paritorios, de hecho, son la joya de la corona del centro sanitario. Hasta ahora, el hospital de Ontinyent ha sido el que menos partos atendía año tras año de toda la Comunitat Valenciana.

73 millones de inversión

Este lunes está previsto que el nuevo hospital de Ontinyent comience a funcionar al 100%, una vez completado el traslado este fin de semana de los 12 pacientes que había ingresados en el antiguo edificio.

El nuevo hospital, que ha costado 72,9 millones de euros, añade dos quirófanos a los tres que tenía el antiguo, a tiempo que duplica los paritorios, los puestos de urgencias y las consultas extras