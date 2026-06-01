El Natació Xàtiva triunfa en el trofeo local consiguiendo 46 medallas

Éxito rotundo del Club Natació Xàtiva en la quinta edición del Trofeu Ciutat de Xàtiva celebrado el pasado sábado en la piscina municipal cubierta del polideportivo Les Pereres de la capital de la Costera. El club anfitrión de la competición se alzó con 46 medallas, 21 de ellas de oro, 16 de plaza y 9 de bronce. El V Trofeu Ciutat de Xàtiva y Trofeo Nadador Completo reunió a 230 nadadores pertenecientes a los clubes de la FNCV: CN Xúquer, CN Ondara, CN Moncada, CD Caxton College, CN Sueca, CN Barracudas Torrent, CN Alcoi, CA Melilla, CN Oliva, FEDI y el Club Natació Xàtiva, organizador del evento. En esta competición participaron nadadores de las categorías pre-benjamín, benjamín, alevín, infantil, senior (junior-absolutos-máster). En el Trofeu Ciutat de Xàtiva se nadaron 46 pruebas individuales de 50 metros de los distintos estilos para todas las categorías. Las pruebas de relevos fueron 4X50 m. libres mixto, estando compuestos los equipos por dos nadadores de cada categoría.

En las pruebas relevos de 4X50 m libre mixto, el equipo prebenjamín del CN Xàtiva logró la medalla de plata; los equipos de relevos de las categorías benjamín y alevín obtuvieron la medalla de oro. En los relevos de 8X50 m libres mixto de mayores, el equipo de relevos de Xàtiva fue primero y medalla de oro.

El trofeo Nadador Completo lo lograron los siguientes nadadores del Club Natació Xàtiva: Corina Borreguero en la categoría benjamín femenino; Lara Martí en la categoría alevín femenino; Ian Chust en la categoría alevín masculino; Ulises Iaschuk en la categoría infantil masculino. Además, en los 50 m espalda alevín, Ian Chust estableció un nuevo récord autonómico dejándolo en 29”15. También, el equipo de relevos mixto alevín de 4X50 m libres formado por Lucas Revert, Chloe Iaschuk, Lara Martí e Ian Chust logró un nuevo récord autonómico con un tiempo de 2´00”14.

Por el Club Natació Xàtiva participaron, en categoría pre-benjamín: Stefania A. Ivan, Indira Matamoros, Aitana Mataix, Amara Mora, Lucas Belda, Eros Vieira y Alberto Beltrán. En categoría benjamín: Julia Cambra, Ariadna Terol, Ainhoa Villacis, Neus Estellés, Sara Satorre, Emma Lockyer, Corina Borreguero, Alae Mrouji, Emma Riquelme, Erik Cosme y Matéu Sanjuan. En categoría alevín: Lara Martín, Leyre Aguirre, Emili P. Lala, Chloe Iaschuk, Lucía Pedernera, Paula Rodríguez, Ian Chust, Lucas Revert, Carles Cambra, Axel Arteche, Julen Belda, Ares Andreu, Jhoel Villacís, Mario Sendra, Ethan Penadés y Alexandra G. Ivan. En categoría infantil: Laia González, Mia Vidal, Mar Ferrero, Amaia Llopis, Ulises Iaschuk, Fausto Revert, Pablo Ortega, Pablo Sanchis, Sergio Márquez, Carlos Tormo, Quico Martínez, Pablo Oltra y Pau Oduardo. Por su parte, en categoría senior participaron: Asier Sendra, Ithaisa Sanchis, Rebeca Ferrer, David Micó, Ferrán Marco, Roger Arnau, Andrea Soriano, Bea Descals, Guillem Casesnoves, Aitana Ferrero, Nati Rodríguez, Carme Benito, Adolfo Benito, Miquel Benito, Pilar García, Maica Santana, Andrea Domingo, Felipe Badia, Pepe Barbera y Olivier Martínez. En Fedi participaron Xavi Benet, David Enguix y Nicolás Solves.

Este V Trofeu Ciutat de Xàtiva contó con la presencia del concejal de Deportes, Vicente Lluch, y del presidente de la FNCV, Marco Rivera.

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