Ontinyent cierra una nueva edición del programa de educación vial con la participación de más de 5.000 estudiantes

El Ayuntamiento de Ontinyent ha concluido una nueva edición de su programa municipal de Educación Vial, una iniciativa impulsada por la Policía Local que este año ha llegado a más de 5.000 alumnos de los centros educativos de la ciudad. El programa, que cumple 5 años de trayectoria, ofrece actividades adaptadas en cada etapa educativa con el objetivo de fomentar hábitos de movilidad segura, responsable y sostenible entre la población más joven.

La conclusión de la edición de este año ha tenido lugar en las instalaciones de la empresa Lurbel, donde cerca de 300 escolares han participado en la actividad final del proyecto. Esta propuesta, desarrollada por el ayuntamiento con la colaboración de la Policía Local de Elche, Radical Bike y la propia empresa ontinyentina, combina formación teórica y práctica alrededor de la bicicleta, la seguridad vial y los hábitos saludables. Con los participantes de este año, son ya cerca de 4.000 los alumnos que han pasado por esta actividad concreta durante los cinco años que lleva realizándose.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, visitaba la actividad acompañado del regidor de Policía Local, Juan Pablo Úbeda, destacando la importancia de una iniciativa que va más allá del aprendizaje de las normas de circulación. El primer edil manifestaba que “desde el Ayuntamiento de Ontinyent, en colaboración con el Ayuntamiento de Elche, venimos trabajando en toda una serie de actividades ligadas a la seguridad vial, pero que no solo suponen la propuesta de mejorar la seguridad vial, sino también el fomento de una vida saludable a través del uso de la bicicleta y de la sostenibilidad”, señalaba. Rodríguez ponía en valor el componente educativo del programa, con el cual “continuamos apostando por una educación muy transversal, en que no solo se aborda el programa habitual de una escuela o de un curso académico, sino también cuestiones tan importantes como la seguridad viaria”, manifestaba.

El agente de la Policía Local encargado del proyecto, Ismael Soria, explicaba que el programa alcanza todas las etapas educativas con contenidos específicos para cada edad. En Primaria, el alumnado trabaja aspectos relacionados con la movilidad segura como peatones, pasajeros o ciclistas, así como la normativa municipal de movilidad y los riesgos asociados a los vehículos de movilidad personal. En Secundaria y Bachillerato, las sesiones abordan cuestiones como el acoso escolar, la responsabilidad penal de los menores, los efectos de las drogas y el alcohol en la conducción, la violencia de género o la resolución de actividades interactivas elaboradas por la Dirección General de Tráfico.

En cuanto a la actividad desarrollada en Lurbel, Soria detallaba que incluye clases teóricas, talleres básicos de mecánica de bicicletas, circuitos de habilidad y educación vial con material cedido por la Policía Local de Elche, así como visitas guiadas a las instalaciones de la empresa. “Es una manera de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el curso y de hacerlo en un entorno atractivo y motivador para el alumnado”, apuntaba. Desde Lurbel, su gerente, Miguel Lurbe, mostraba su satisfacción por continuar colaborando en una iniciativa “que ya cumple cinco años, combinando deporte y seguridad, y en la que cada año vemos la ilusión con que los niños y niñas participan. Para nosotros es un orgullo formar parte de este proyecto y contribuir en una educación que puede ayudar a reducir incidencias de tráfico y a crear una ciudadanía más concienciada”, destacaba.

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Desde el Ayuntamiento de Ontinyent se ha agradecido implicación de los centros educativos, de las entidades colaboradoras y de las policías locales de Ontinyent y Elche, que hacen posible el desarrollo de un programa que se ha convertido en una iniciativa plenamente consolidada en materia de seguridad vial.