Precintan un semáforo caído en la principal vía de Xàtiva tras ser golpeado por una camión cuba de limpieza

Todo aquel visitante o residente haya circulado hoy por un tramo de l'Albereda de Xàtiva -cercano a Correos- se habrá topado con un semáforo precintado y desplomado sobre la calzada. Las fuentes municipales consultadas exponen que el elemento de señalización ha sido golpeado por un camión cuba de limpieza y ahora deberá ser restituido.

El incidente debe haber sido reciente y desde la Policía Local exponen que fue una patrulla la que identificó al semáforo caído sobre la calzada mientras realizaban labores de vigilancia: "Realizadas las oportunas averiguaciones, se tuvo conocimiento de que el daño podría haber sido ocasionado por una cuba de riego perteneciente a la empresa de limpieza municipal FCC, la cual presuntamente habría golpeado el soporte del semáforo, provocando su caída".

"Ante el riesgo existente, especialmente por la posible exposición de elementos de la instalación eléctrica, se procedió a delimitar la zona mediante cinta policial con el fin de garantizar la seguridad de peatones y vehículos", prosiguen las mismas fuentes.

A su vez, apuntan que "se comprobó que en el semáforo situado frente al anteriormente citado el báculo superior presenta una rotura, por lo que se considera conveniente su revisión y reposición a la mayor brevedad posible para garantizar su correcto funcionamiento y evitar riesgos adicionales".

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Desde el Ayuntamiento han dado aviso telefónico a la empresa responsable del mantenimiento de la red semafórica para que "proceda a la reparación de los daños observados".