El PSPV de Ontinyent denuncia "un retraso de ocho meses" en la apertura de la nueva Residencia de la Beneficència
El Grupo Municipal Socialista critica "la falta de información sobre la concertación de plazas y la fecha de apertura del centro, construido con casi nueve millones de euros"
El Grupo Municipal Socialista de Ontinyent ha mostrado "su preocupación por el hecho de que, a fecha de 1 de junio de 2026, la nueva Residencia de la Beneficència continúe sin abrir sus puertas y sin que exista información pública clara sobre la concertación de plazas con la Generalitat Valenciana".
Así, recuerdan que "han transcurrido más de ocho meses desde que el Ayuntamiento de Ontinyent organizó una jornada de puertas abiertas en la que más de mil personas visitaron unas instalaciones que fueron presentadas como una infraestructura estratégica para ampliar de forma significativa la atención residencial a las personas mayores de Ontinyent y la Vall d’Albaida. Durante aquella presentación se destacó que el nuevo centro permitiría pasar de 41 a 97 plazas y se subrayó que respondía a una necesidad urgente de la ciudad y de la comarca".
"Sin embargo, la realidad es que la residencia sigue cerrada y sin recibir usuarios. Tampoco se ha informado públicamente sobre el estado definitivo de los trámites de acreditación ni sobre el número de plazas que serán concertadas por la Conselleria, una cuestión fundamental para garantizar el acceso de las familias a este recurso asistencial", prosiguen las mismas fuentes.
Desde el Grupo Municipal Socialista consideran "especialmente preocupante que una infraestructura que ha supuesto una inversión cercana a los nueve millones de euros, realizada gracias al esfuerzo conjunto de diferentes administraciones y entidades colaboradoras, permanezca sin prestar servicio mientras continúa creciendo la demanda de plazas residenciales para personas mayores".
Así, los socialistas reclaman al Ayuntamiento y a la Conselleria "la máxima transparencia sobre la situación actual del proyecto". En este sentido, exigen que "se informe con claridad sobre el estado de los trámites pendientes, el calendario previsto para la concertación de plazas y la fecha real de apertura del centro".
"Las personas mayores y sus familias merecen respuestas y certezas. No es razonable que, después de anunciar una solución tan necesaria para Ontinyent y la Vall d’Albaida, las instalaciones continúen cerradas sin explicaciones claras sobre cuándo comenzarán a funcionar", señalan desde el Grupo Municipal Socialista.
"Ontinyent no necesita más anuncios ni más actos simbólicos. Lo que necesita es que una infraestructura construida con recursos públicos empiece, por fin, a cumplir la función para la que fue creada: ofrecer atención y cuidados a las personas mayores que la necesitan", finalizan desde el PSPV.
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