Xàtiva adjudica el proyecto para la creación de un ágora en la Cova Negra

El Ayuntamiento de Xàtiva ha adjudicado el contrato para la creación de una nueva zona de ágora en el Paraje Natural Municipal de la Cova Negra, una actuación que permitirá dotar a este espacio natural de un nuevo equipamiento destinado a actividades de divulgación, educación ambiental, formación e iniciativas culturales y artísticas al aire libre.

La actuación ha sido adjudicada a la empresa Hedra Enginyeria Agrícola Jardineria i Paisatgismes SL por un importe de 14.200 euros, IVA incluido, y cuenta con un plazo de ejecución previsto de dos meses.

El proyecto contempla la adecuación de una superficie aproximada de 80 metros cuadrados situada en el paraje, concretamente en el mismo sendero que conecta con la Cova Negra. Los trabajos comenzarán con el desbroce y triturado de la vegetación existente, aprovechando este material vegetal como cobertura decorativa del terreno.

Posteriormente, se instalará una malla geotextil antihierbas para garantizar la conservación del espacio y evitar el crecimiento de vegetación invasiva. Sobre esta superficie se distribuirá el material vegetal triturado, complementado si es necesario con corteza de pino.

El elemento principal de la intervención será la construcción de graderíos de madera de pino tratada dispuestos en forma semicircular, creando un espacio de uso colectivo integrado en el entorno natural y adaptado a la topografía existente. Estas gradas contarán con dos alturas diferenciadas y un pasillo central que facilitará el acceso y la funcionalidad del espacio. Además, la zona incorporará un panel central de madera con superficie de pizarra, destinado a apoyar las actividades educativas, interpretativas y divulgativas que se desarrollan habitualmente en el paraje.

Plano de la actuación adjudicada en el paraje natural de la Cova Negra. / Levante-EMV

Desde el consistorio se quiere destacar la Cova Negra como un patrimonio único vinculado a los neandertales, con un valor excepcional dentro del contexto arqueológico internacional, y se plantea el ágora como un espacio para el desarrollo de actividades de sensibilización sobre la presencia neandertal en Xàtiva y su relevancia para el conocimiento de la evolución humana. Asimismo, recientes investigaciones han abierto nuevas líneas de estudio sobre la vida social de los neandertales, con indicios de una posible niña con una condición compatible con el síndrome de Down que habría sobrevivido gracias a los cuidados del grupo, hecho que refuerza la hipótesis de comunidades con fuertes vínculos sociales y capacidad de apoyo mutuo.

La concejala de Medio Ambiente, Susanna Gomar, ha destacado que «seguimos invirtiendo en la mejora y la puesta en valor de la Cova Negra porque es un tesoro único que tenemos al lado de casa y que hay que cuidar y ensalzar». Gomar ha incidido en que este nuevo ágora «será un nuevo espacio donde se podrán realizar actividades de educación ambiental, se contribuirá a la conservación y difusión de nuestro patrimonio natural y fomentará un uso público sostenible del paraje, especialmente entre los centros educativos y las nuevas generaciones».

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Esta nueva inversión con recursos propios del consistorio se suma al proyecto integral de mejora y adecuación del Paraje Natural de la Cova Negra que se está realizando gracias a la última subvención de la Diputación conseguida por valor de 40.000 euros.