Xàtiva acoge una nueva edición del Premio Nacional de Pintura “Juan Francés”, que se consolida como uno de los certámenes artísticos de referencia en el ámbito estatal.

El pasado 30 de mayo se cerró el plazo de presentación de obras a través de la plataforma MundoArti, con un total de 420 piezas registradas, lo que supone un incremento del 9,1 % respecto a la edición anterior, en la que se presentaron 385 obras. En esta convocatoria han participado más de 297 artistas procedentes de distintos puntos del Estado, entre los que se encuentran Las Palmas, León, Lleida, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid, Bizkaia, Zamora y Zaragoza.

El jurado del premio dispone hasta el 30 de junio de 2026 para valorar todas las obras presentadas y seleccionar las 25 piezas finalistas que formarán parte de la exposición oficial del certamen, de las cuales saldrá la obra ganadora del Premio Nacional de Pintura “Juan Francés” Fira d’Agost 2026.

Más de 400 obras optan al Premio Nacional de Pintura “Juan Francés” de la Fira d’Agost de Xàtiva 2026 / Levante-EMV

El jurado está integrado por Aureli Domènech i Bou, diseñador y especialista en gestión de exposiciones de artes visuales; Vicent Ramon Carda Isach, artista visual y gestor cultural; Jorge Ignacio López, galerista y gestor cultural; y una persona designada por el Ayuntamiento de Xàtiva, completando así un comité de selección de reconocido prestigio en el ámbito de las artes visuales y la gestión cultural.

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El certamen está dotado con un primer premio de 5.000 euros y un segundo premio de 3.000 euros, que serán otorgados durante el acto de inauguración de la exposición, previsto para el 15 de agosto de 2026, coincidiendo con la Fira d’Agost.