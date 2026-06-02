Amics del Pou Clar reivindica la memoria y conservación del paraje natural en el 15º aniversario del colectivo

El Ayuntamiento de Ontinyent y la Associació d’Amics i Amigues del Pou Clar han presentado la programación especial organizada con motivo del XV aniversario de la entidad, una iniciativa que cuenta con el apoyo del consejo local de Medio Ambiente y que pondrá en valor la importancia de uno de los espacios naturales más emblemáticos de la ciudad. La regidora de Sostenibilidad, Sayo Gandia, explicaba que la conmemoración de los quince años de trayectoria de la asociación representa “una oportunidad para recordar la memoria y la historia del Pou Clar, al mismo tiempo que se refuerza la importancia de su conservación”. Gandia destacaba que las actividades previstas “permitirán dar visibilidad tanto al valor natural del paraje como al papel fundamental que ha tenido siempre en la vida de la ciudad”.

La programación arrancará este sábado 6 de junio con la tradicional jornada de limpieza del paraje que organiza anualmente la asociación. La actividad empezará a las 9:00 horas y está abierta a toda la ciudadanía, que podrá participar con el apoyo de la entidad, que facilitará guantes y bolsas para la recogida de residuos. Posteriormente, a las 11:30 horas, tendrá lugar en el Pou dels Cavalls la inauguración del panel interpretativo “Pou Clar, agua, vida y memoria de Ontinyent”. Se trata de un nuevo recurso divulgativo que recorre la historia del paraje y su relación con la ciudad, abordando aspectos vinculados al aprovechamiento del agua, la actividad industrial, los sistemas de regadío y los usos sociales y recreativos que han caracterizado este espacio a lo largo del tiempo. El panel incorpora también imágenes históricas que permiten observar la evolución del paraje durante las últimas décadas.

La presidenta de Amics del Pou Clar, Dolors Belda, explicaba que este elemento interpretativo “ayudará a entender mejor todo aquello que ha representado el Pou Clar para el pueblo de Ontinyent, tanto desde el punto de vista de su patrimonio natural como de su importancia para la agricultura, la industria y el ocio”. Belda destacaba igualmente que el acto de inauguración estará abierto a toda la ciudadanía e invitaba la población a participar.

Otra de las actividades centrales de la conmemoración será la inauguración de la exposición fotográfica “Pou Clar, agua, vida y memoria de Ontinyent”, prevista para el viernes 12 de junio a las 19:30 horas en la Casa de Cultura-Palau dels Barons de Santa Bàrbara. La muestra permanecerá abierta hasta el 12 de julio y ofrecerá un recorrido visual por la historia reciente del paraje a través de una selección de imágenes aportadas por numerosas personas. Para la preparación de la exposición se ha llevado a cabo un importante trabajo de recopilación que ha permitido reunir un millar de fotografías, de las cuales se ha realizado una selección. En este proceso ha colaborado activamente la Agrupació Fotogràfica Ontinyent (AFO), el presidente de la cual, Lluís Botella, destacaba la importancia del Pou Clar como espacio de referencia para varias generaciones de fotógrafos locales.

La programación continuará el sábado 13 de junio con la presentación del libro “El murmullo del agua. Fuentes, jardines y divinidades acuáticas”, de María Belmonte, que tendrá lugar a las 18:30 horas en la Casa de Cultura. Esta actividad complementa la vertiente divulgativa de la conmemoración y permitirá profundizar en la relación histórica, cultural y simbólica que las sociedades han mantenido con el agua a lo largo del tiempo. Además, la asociación trabaja en nuevas actividades que se desarrollarán durante los próximos meses, incluyendo ponencias y charlas previstas para el otoño, con el objetivo de continuar fomentando el conocimiento y la protección del paraje.

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Desde la concejalía de Sostenibilidad se ha aprovechado la presentación de la programación para recordar la importancia de respetar las normas de uso del Pou Clar ante la llegada de los meses de mayor afluencia de visitantes. Sayo Gandia incidía en la necesidad que la ciudadanía contribuya a mantener el espacio en las mejores condiciones posibles, evitando el abandono de residuos y respetando los valores naturales de un entorno que requiere una atención constante.