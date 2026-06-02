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Ángela Fita se proclama campeona del torneo ITF de Zaragoza

La tenista de Xàtiva conquista el título de dobles junto a Yvonne Cavalle-Reimers

La tenista de Xàtiva Ángela Fita, segunda por la derecha, junto a Yvonne, con el trofeo de campeonas de ITF Zaragoza.

La tenista de Xàtiva Ángela Fita, segunda por la derecha, junto a Yvonne, con el trofeo de campeonas de ITF Zaragoza. / Levante-EMV

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Jesús Sansaloni

Xàtiva

La tenista de Xàtiva Ángela Fita Boluda suma un nuevo título a su palmarés. Fita se ha proclamado campeona del torneo ITF de Zaragoza en la modalidad de dobles, junto a Yvonne Cavalle-Reimers. Las dos tenistas cosechan así un nuevo título de dobles a su largo historial, tras vencer a la pareja formada por la norteamericana Ayana Akli y la belga Lara Salden por un doble 6-4, en el torneo de Zaragoza, dotado con 75.000 dólares en premios.

Una final jugada de tú a tú, con muchas alternativas, y donde la pareja española pudo romper el servicio a su rival para conseguir un nuevo título. El partido de semifinales fue muy duro, alargándose hasta los tres sets. Fita y Cavalle se hicieron con la victoria ante María Martínez y Emily Webley-Smith por 6-7, 6-4 y 10-4. Ambas pudieron recuperarse para la final del domingo. En cuartos, Ángela e Yvonne vencían a Carlota Martínez y aran Teixidó por 6-1 y 6-3.

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En la modalidad individual, Ángela Fita cayó en cuartos de final ante la norteamericana Kayla Day por un doble 6-2, a pesar de haber derrotado en la jornada anterior a una cabeza de serie como Joana Garland en tres sets (7-5, 3-6, 6-1). En primera ronda, la tenista de Xàtiva superó a Andrea Palazón por 6-1 y 6-0.

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