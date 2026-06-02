El Ayuntamiento de Bocairent, a través de la Concejalía de Infancia, Adolescencia y Juventud, ha puesto en marcha la segunda edición de las becas Estiu Jove. Se trata de una oportunidad formativa para estudiantes de formación profesional o grado universitario, que podrán ampliar sus conocimientos vinculándose a algunos departamentos municipales durante los meses de julio y agosto.

La convocatoria prevé una dedicación de 25 horas semanales y una remuneración económica de 700 euros brutos mensuales. La información completa de la convocatoria, así como la indicación de la documentación que hay que presentar para participar, está disponible en el portal municipal www.bocairent.es. Tal y como consta, las solicitudes se podrán presentar en el registro general del Ayuntamiento hasta el próximo 12 de junio.

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Bocairent convoca la segunda edición de las becas Estiu Jove / Levante-EMV

Para Sergio Gandia, “después de la puesta en marcha el año pasado, repetimos experiencia este año, porque pensamos que es positivo para nuestros jóvenes”. Según el concejal de Infancia, Adolescencia y Juventud, “estas becas son una oportunidad de formación remunerada, de manera que hay un aprendizaje práctico, activo y directo, y a la vez hay una compensación económica que puede ayudar a sus proyectos personales”.