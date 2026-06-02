El ciclista de Ontinyent Nicolás Donat disputa la Vuelta al Besaya de Cantabria
El corredor termina en undécima posición en una de las tres pruebas más importantes para cadetes en el territorio español
Jesús Sansaloni
El ciclista de Ontinyent Nicolás Donat terminó en la undécima posición de la prestigiosa Vuelta Ciclista al Besaya de Cantabria, una de las tres pruebas más importantes para cadetes que tienen lugar en España.
Donat se colocó de líder el primer día, tras finalizar primero con su equipo. En la segunda etapa cedió el liderato a favor de su compañero Alex Beltrán, aunque ocupaba el tercer lugar. En la tercera y última etapa, el ontinyentí perdió todas sus opciones al entrar retrasado y bajar hasta el undécimo puesto, a poco más de 30 segundos de su compañero Beltrán, que fue el vencedor.
En esta Vuelta al Besaya también se encontraba el equipo del CC Ontinyent. Álex Tortosa finalizó en el puesto 46 y Héctor Albero en el 61, como más destacados. La escuadra de La Vall d'Albaida terminó en el puesto 21.
Critérium Sant Vicent
Por otra parte, en la jornada dominical se disputó el Critérium de Sant Vicent del Raspeig, prueba de la challenge autonómica, donde estuvo presente el resto del equipo ontinyentí. El primer corredor clasificado fue José Manuel Perales, del Lucta, en la novena plaza, mientras que Álex Vallés se clasificó 30º, Andreu Sansaloni 33º y Pau Soriano 52º. Estos tres corredores del CC Ontinyent mantuvieron un gran pulso en el pelotón, donde consiguieron meterse en la escapada, aunque finalmente fueron neutralizados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas
- Marcha lenta en los accesos a las ciudades y un nuevo día de negociación: la huelga comienza su cuarta semana
- Conselleria modifica su propuesta con calendarización y más recursos para los equipamientos de FP pero sin cambios en salarios y ratios
- La Policía inicia el proceso para abrir expediente disciplinario al agente que agredió a la docente en Conselleria
- Delegación del Gobierno anuncia una investigación por el empujón de un antidisturbios a una manifestante
- Las claves de la cuarta semana de la huelga indefinida de profesores en Valencia
- Estación Central de València: construcción modular en 6 fases sin corte de tráfico ferroviario
- Los sindicatos de profesores rechazan la propuesta de Educación y retan a la conselleria