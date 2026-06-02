El ciclista de Ontinyent Nicolás Donat disputa la Vuelta al Besaya de Cantabria

El ciclista de Ontinyent Nicolás Donat terminó en la undécima posición de la prestigiosa Vuelta Ciclista al Besaya de Cantabria, una de las tres pruebas más importantes para cadetes que tienen lugar en España.

El ciclista ontinyentí en la Vuelta Ciclista al Besaya. / Levante-EMV

Donat se colocó de líder el primer día, tras finalizar primero con su equipo. En la segunda etapa cedió el liderato a favor de su compañero Alex Beltrán, aunque ocupaba el tercer lugar. En la tercera y última etapa, el ontinyentí perdió todas sus opciones al entrar retrasado y bajar hasta el undécimo puesto, a poco más de 30 segundos de su compañero Beltrán, que fue el vencedor.

En esta Vuelta al Besaya también se encontraba el equipo del CC Ontinyent. Álex Tortosa finalizó en el puesto 46 y Héctor Albero en el 61, como más destacados. La escuadra de La Vall d'Albaida terminó en el puesto 21.

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Critérium Sant Vicent

Por otra parte, en la jornada dominical se disputó el Critérium de Sant Vicent del Raspeig, prueba de la challenge autonómica, donde estuvo presente el resto del equipo ontinyentí. El primer corredor clasificado fue José Manuel Perales, del Lucta, en la novena plaza, mientras que Álex Vallés se clasificó 30º, Andreu Sansaloni 33º y Pau Soriano 52º. Estos tres corredores del CC Ontinyent mantuvieron un gran pulso en el pelotón, donde consiguieron meterse en la escapada, aunque finalmente fueron neutralizados.