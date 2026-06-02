La Costera y la Canal entran en la dirección federal de la organización juvenil socialista por primera vez en décadas

El secretario general del PSPV de la Costera-Canal y militante socialista de Rotglà i Corberà, Abel Martí Ruiz, ha sido elegido miembro de la nueva Comisión Ejecutiva Federal de Juventudes Socialistas de España (JSE) como secretario de Estrategia y Acción Electoral durante la celebración del XXVII Congreso Federal de la organización, celebrado este fin de semana en Madrid.

Martí, que desde junio de 2025 ejerce como secretario general del PSPV-PSOE de La Costera y La Canal de Navarrés, asumirá una de las responsabilidades estratégicas de la nueva dirección federal. Desde esta área coordinará el diseño de las campañas electorales de la organización juvenil socialista y contribuirá a la definición de su estrategia política y de sus posicionamientos públicos ante los principales retos del nuevo ciclo político.

Su incorporación a la Ejecutiva Federal supone un importante hito para las comarcas de La Costera y La Canal de Navarrés, que pasan a estar representadas en un órgano de dirección estatal de Juventudes Socialistas de España después de décadas sin presencia. "Un hecho que refleja la trayectoria, el compromiso y la capacidad organizativa que el socialismo de estas comarcas ha demostrado durante años tanto en el seno de las Juventudes Socialistas como del Partido Socialista", indican desde la organización.

El nuevo responsable federal ha querido agradecer la confianza depositada por la nueva secretaria general de Juventudes Socialistas de España, Aránzazu Figueroa, primera mujer en asumir el liderazgo de la organización en sus más de 120 años de historia, y ha destacado su voluntad de construir un proyecto plural, integrador y capaz de incorporar las diferentes sensibilidades y realidades territoriales periféricas que conforman España.

“La presencia de nuestra comarca en la dirección federal es el resultado del esfuerzo acumulado de muchas personas que durante décadas han trabajado para mantener vivo el proyecto socialista en nuestros pueblos. Es la demostración de que el compromiso político, la vocación de servicio público y la voluntad transformadora pueden abrirse camino desde cualquier territorio. También desde el nuestro”, ha señalado Martí.

Asimismo, ha querido agradecer el respaldo de Joves Socialistes del País Valencià para su incorporación a la Ejecutiva Federal y ha puesto en valor el peso político adquirido por el socialismo valenciano dentro del proyecto federal de Juventudes Socialistas.

En este sentido, la delegación valenciana contará con una destacada representación en la nueva dirección estatal a través de cuatro responsabilidades ejecutivas: la Secretaría de Estrategia y Acción Electoral, que asumirá Abel Martí; la Vicesecretaría General y de Igualdad, encabezada por Nuria Aparisi; la Secretaría de Pequeños Municipios, Mundo Rural y Sector Primario, que ocupará Blanca Silvestre; y la Secretaría de Educación y Formación Profesional, que recaerá en Rocío Briet.

Militante de Juventudes desde 2025

Abel Martí Ruiz inició su activismo político durante su etapa universitaria a través del sindicato estudiantil SAÓ y milita en Juventudes Socialistas desde 2015. A lo largo de la última década ha desarrollado una intensa trayectoria política y orgánica en distintos ámbitos de responsabilidad local, comarcal, autonómica y federal.

Actualmente es secretario general de Joves Socialistes y del PSPV-PSOE de su pueblo natal de Rotglà i Corberà. Fue concejal de su municipio durante la legislatura 2019-2023, secretario general comarcal de Joves Socialistes de La Costera y La Canal de Navarrés entre 2018 y 2022 y, desde 2022, forma parte de la Comisión Ejecutiva Nacional de Joves Socialistes del País Valencià como portavoz y secretario de Ideas y Programas. En 2025 fue elegido secretario general comarcal del PSPV-PSOE tras un proceso de primarias internas.

Con este nombramiento, las comarcas de La Costera y La Canal de Navarrés adquieren presencia en los espacios de decisión de ámbito estatal y refuerzan su papel como territorios capaces de aportar nuevas experiencias al conjunto del proyecto socialista español.